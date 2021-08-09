Найменше у світі немовля виписали після 13 місяців у лікарні
Дитину, яку вважають найменшою новонародженою у світі, виписали з лікарні у Сінгапурі після 13 місяців інтенсивного лікування.
Квек Юй Сюань важила лише 212 г - як яблуко, коли вона народилася. А її зріст був 24 см.
Вона народилася, трохи не дотягнувши до 25-ого тижня, що є значно менше повноцінних 40 тижнів.
Попередньою рекордсменкою була новонароджена з США, яка важила 245 г, згідно з Реєстром найменших немовлят Університету Айови. Вона народилася у 2018 році.
Мати Юй Сюань народила її за допомогою екстреного кесаревого розтину на чотири місяці раніше терміну після того, як їй поставили діагноз прееклампсія - небезпечно високий кров'яний тиск, який може пошкодити життєво важливі органи і стати фатальним як для матері, так і для дитини.
Зараз Юй Сюань важить набагато більше - 6,3 кг.
За даними Національної університетської лікарні Сінгапуру, де народилася дівчинка, вона мала "обмежені шанси на виживання".
"Попри труднощі, з ускладненнями здоров'я, які були при народженні, вона надихнула оточення своєю наполегливістю та ростом, що робить її надзвичайною дитиною Covid-19 - промінчиком надії серед смути", - йдеться у повідомленні лікарні.
У лікарні Юй Сюань проходила кілька видів лікування, її життя залежало від електроніки та іншого обладнання.
Лікарі кажуть, що під їхнім наглядом її здоров'я та розвиток досягли значного прогресу, а отже - її можна виписати з лікарні.
Юй Сюань все ще має хронічне захворювання легенів, і їй знадобиться допомога з диханням удома. Однак лікарі кажуть, що з часом ситуація має покращитися.
Мати дівчинки, Вонг Мей Лін, розповіла місцевим ЗМІ, що народження і розмір Юй Сюань стали шоком, оскільки її первісток - чотирирічний хлопчик - народився у запланований термін.
Батьки Юй Сюань змогли оплатити її тривале перебування в лікарні за допомогою краудфандингової кампанії, на її лікування зібрали майже 367 тисяч доларів США.