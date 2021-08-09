Найменше у світі немовля виписали після 13 місяців у лікарні

50 хвилин(и) тому

Автор фото, NUH, SINGAPORE Підпис до фото, Малючка Юй Сюань провела у лікарні 13 місяців після народження

Дитину, яку вважають найменшою новонародженою у світі, виписали з лікарні у Сінгапурі після 13 місяців інтенсивного лікування.

Квек Юй Сюань важила лише 212 г - як яблуко, коли вона народилася. А її зріст був 24 см.

Вона народилася, трохи не дотягнувши до 25-ого тижня, що є значно менше повноцінних 40 тижнів.

Попередньою рекордсменкою була новонароджена з США, яка важила 245 г, згідно з Реєстром найменших немовлят Університету Айови. Вона народилася у 2018 році.

Мати Юй Сюань народила її за допомогою екстреного кесаревого розтину на чотири місяці раніше терміну після того, як їй поставили діагноз прееклампсія - небезпечно високий кров'яний тиск, який може пошкодити життєво важливі органи і стати фатальним як для матері, так і для дитини.

Зараз Юй Сюань важить набагато більше - 6,3 кг.

За даними Національної університетської лікарні Сінгапуру, де народилася дівчинка, вона мала "обмежені шанси на виживання".

"Попри труднощі, з ускладненнями здоров'я, які були при народженні, вона надихнула оточення своєю наполегливістю та ростом, що робить її надзвичайною дитиною Covid-19 - промінчиком надії серед смути", - йдеться у повідомленні лікарні.

Автор фото, KWEK FAMILY Підпис до фото, Немовля народилося на 4 місяці раніше запланованого

У лікарні Юй Сюань проходила кілька видів лікування, її життя залежало від електроніки та іншого обладнання.

Лікарі кажуть, що під їхнім наглядом її здоров'я та розвиток досягли значного прогресу, а отже - її можна виписати з лікарні.

Юй Сюань все ще має хронічне захворювання легенів, і їй знадобиться допомога з диханням удома. Однак лікарі кажуть, що з часом ситуація має покращитися.

Мати дівчинки, Вонг Мей Лін, розповіла місцевим ЗМІ, що народження і розмір Юй Сюань стали шоком, оскільки її первісток - чотирирічний хлопчик - народився у запланований термін.

Батьки Юй Сюань змогли оплатити її тривале перебування в лікарні за допомогою краудфандингової кампанії, на її лікування зібрали майже 367 тисяч доларів США.