У Кривому Розі атовець підірвав гранату. Постраждав сам і троє поліцейських

1 година тому

Автор фото, Криворізьке районне управління поліції

У Кривому Розі внаслідок вибуху гранати постраждав 61-річний чоловік і троє поліцейських. Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік - колишній військовослужбовець.

Перехожі не постраждали.

За повідомленням Криворізького районного управління поліції, близько 17:23 до поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця. Чоловік повідомив, що планує підірвати гранату біля одного із будинків в Інгулецькому районі міста.

Автор фото, Національна поліція

За викликом прибули патрульні й розпочали перемовини з чоловіком. Під час розмови чоловік віддав правоохоронцям одну гранату, яку тримав у руках.

Але після цього раптово дістав з кишені другу гранату та підірвав, повідомила поліція.

Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік і троє поліцейських.

Автор фото, Національна поліція

На фото з місця події видно сліди крові на асфальті біля під'їзду.

Як повідомляє місцеве видання "Первый городской", чоловік - колишній військовослужбовець, який був в АТО з початку бойових дій та має поранення ноги.

З помешкання чоловіка правоохоронці вилучили дві гранати "РГД-5" із запалами до них.

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко нагадав, що ручні осколкові гранати як "РГД-5" - дуже небезпечний різновид боєприпасів, які не можна зберігати, перевозити чи застосовувати, бо вона загрожує її власнику і усім навколо.

Автор фото, Артем Шевченко Підпис до фото, Так виглядає "РГД-5". Дві таких гранати вилучили у помешканні чоловіка

"Усіх, хто понавозив з фронту ручні осколкові гранати і зберігає іх дотепер, МВС України закликає здавати їх і не наражати себе ані на кримінальне переслідування, ані на загрозу втрати здоров'я і життя", - написав Шевченко у Facebook.

Поліція відкрила кримінальні провадження через незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів і посягання на життя правоохоронця.

Інциденти з колишніми атовцями

4 серпня у Києві ветеран АТО із гранатою в руках прорвався до будівлі Кабінету міністрів і з лайкою погрожував її підірвати. Його затримала поліція.

Нападником виявився ветеран АТО з добровольчого батальйону "Айдар" Володимир Прохнич. Чому саме він зважився на такий крок, поки що не зрозуміло. Чітких вимог він не висував.

6 серпня суд Києва на 60 днів арештував сімох представників політичної партії "Національний корпус". За даними слідства, ці люди займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг.

Представники партії мітингували під судом, а лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що справа сфальсифікована і політично мотивована.