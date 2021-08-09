"Спорт поза політикою" та "Соромно за вас". Фото Магучіх викликало шквал у соцмережах

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Цієї суботи 19-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо у стрибках у висоту. Вона вважалася однією з найбільших надій української команди на Олімпіаді і виправдала цю надію. Втім, найбільшу увагу викликали її фотографії з володаркою "золота" у стрибках у висоту, росіянкою Марією Ласіцкене.

На одній фотографії спортсменки стоять притулившись одна до одної, посміхаються і тримають великі прапори: Ласіцкене - Олімпійського комітету Росії, Магучіх - України. На іншій вони обіймаються.

28-річна Марія Ласіцкене з 10 років займається легкою атлетикою. Водночас вона представляє армійський спортклуб ЦСКА. У січні 2020 року за спортивні досягнення міністр оборони Росії Сергій Шойгу надав їй звання капітана Збройних сил. Також спортсменка має медаль міністерства оборони Росії "За військову доблесть".

Фотографії Магучіх з Ласіцкене викликали осуд та образи на адресу української спортсменки у соцмережах. У міністерстві оборони України пообіцяли провести з нею розмову.

Водночас деякі українські політики та спортсмени заступилися за Ярославу Магучіх.

Критика та образи у соцмережах

Частина користувачів соцмереж на фотографії Ярослави Магучіх з Ласіцкене відреагувала негативно. Ці коментарі, зокрема, можна побачити на сторінці спортсменки у Facebook.

"Боже мій, як соромно за вас! Ви роками тренуєтесь, досягаєте фантастичних результатів. Невже ви - це тільки високофункціональне тіло? Де совість? Невже ви не знаєте, хто напав на Україну? Хто вбиває, калічить, спричиняє появу майже двох мільйонів біженців? Сором", - пише Марія Олійнікова.

Автор фото, Facebook

"Як можна принести медаль Україні та зганьбитися. Йшов восьмий рік війни", - зазначив Віктор Міщишин.

Автор фото, Facebook

"Вам справді важливо якось зустрітися з людьми, які втратили близьких. Знайте, хто ви і вчиняйте гідно. Ви фотографуєтеся не під ганчіркою, а під прапором, за який помирали і помирають щодня наші співвітчизники. Поважайте свій прапор, поважайте і нас. А так — дякую що старалися", - радить Тарас Князєв.

Автор фото, Facebook

"Сержант ЗСУ обіймається з капітаном ЗС РФ. Ви в курсі, що вони вбили сьогодні нашого побратима? До його матері не хочеш з'їздити про дружбу розказати? Посиділа б ти в окопах під мінами, я б подивився тоді на твої обіймашки, вояка", - пише Олег Андрощук.

Автор фото, Facebook

"Ярославо, Вам зараз люди пишуть дуже злі і гарячі слова - повірте, їх можна зрозуміти. Я розумію також і те, що кожна людина може робити у житті помилки - тим більш це часто буває у такому юному віці. Просто слід усвідомити це (погодьтесь, ваше "дружнє" публічне фото з представницею країни-окупанта було недоречним) і рухатись далі", - зазначив Вадим Воскресенський.

Автор фото, Facebook

Дехто з коментаторів просто лаяв спортсменку і залишав образливі коментарі з нецензурними висловами.

Автор фото, Reuters

"Ганьбиш Україну, в Ростов", - пише Євген Білохвост.

Автор фото, Facebook

Втім, інші користувачі соцмереж продовжують вітати Ярославу Магучіх зі здобутою нагородою.

"Дуже цікаво, а що, на відміну від Ярослави, зробили для України ті, хто зараз бризкає в її сторону отруйною слиною? Ну, звісно, крім того, що періодично бризкали слиною направо й наліво?", - пише Марина Панченко.

Автор фото, Facebook

Автор фото, Facebook

Розмова в Міноборони

Новопризначена заступниця міністра оборони зі стратегічних комунікацій Ганна Маляр повідомила, що з Ярославою Магучіх проведуть розмову в Міністерстві оборони, оскільки спортсменка є молодшою лейтенанткою ЗСУ. Про результати розмови повідомлять громадськість.

"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність", - зазначила Ганна Маляр у Facebook.

"Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об"єктом інформаційних спецоперацій ворога", - пояснила Ганна Маляр.

Водночас вона закликала припинити цькування спортсменки.

Автор фото, Reuters

"Цькування диванних патріотів"

Сама спортсменка не коментувала фотографії з Ласіцкене. Проте на її захист висловилися деякі спортсмени та політики.

"Спорт, мать вашу, поза політикою! Відчепіться від спортсменів з вашою *** політикою. Спортсмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п'єдесталі з суперником або другом це його частина. Олімпіада - це про дружбу, об'єднання і повагу незалежно ні від чого. Олімпіада доводить всім однозначно, що спорт поза політикою", - написав у Facebook володар бронзової медалі з карате на Олімпіаді у Токіо Станіслав Горуна.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Володар бронзової медалі Олімпійських ігор, каратист Станіслав Горуна заступився за Ярославу Магучіх

"П'єдестал - це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів, завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше. Нема "зради" у фото Магучіх з Ласіцкене", - додав він.

Олімпієць пояснює, що в спортсменів на змаганнях іноді зароджуються дружні відносини.

"Люди потоваришували через конкуренцію і однаково важку роботу над собою, через повагу до праці один одного. Яке це має відношення до міжнародної політики? Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але *** (відчепіться. - Ред.) від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей", - каже Горуна.

На думку спортсмена, саме автори негативних коментарів надають "видуманій "зраді" реальне життя".

Автор фото, Reuters

Мер Дніпра Борис Філатов у Facebook також розкритикував негативні коментарі у соцмережах на адресу Ярослави Магучіх.

Він назвав спортсменку "зовсім дитиною" і водночас надією українського та світового спорту, яка здобуває свої нагороди тяжкою та виснажливою працею.

"Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Ти робиш фотографію. Можливо, навіть не розуміючи на той момент своєї маленької, але непростимої помилки", - пише Філатов.

"Тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти. Розлючених, порожніх, безглуздих. Борються за свободу і незалежність, зазвичай, словами, а не справами. Люди, які помічають смітинку в чужому оці, але не бачать колоди у власному", - обурюється мер Дніпра.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Мер Дніпра Борис Філатов жорстко розкритикував цькування Ярослави Магучіх у соцмережах

Наостанок Філатов пообіцяв, що Дніпро не дозволить ображати Ярославу Магучіх.

"Ярославо, дівчинко наша, твоє рідне місто нікому не дасть тебе образити. Любимо тебе. Дніпро пишається тобою. І запам'ятай у свої 19 років одну просту істину. На дурнів не ображаються".

Чи можуть українські спортсмени дружити з російськими?

Раніше дружба деяких українських спортсменів з російськими вже викликала осуд у соцмережах. Найбільше уваги викликали заяви відомих українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка.

У 2020 році Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", у якому розповідають про дружбу з російськими спортсменами і розмірковують про те, що "ми один народ". Фільм супроводжується цитатами митрополита УПЦ МП Онуфрія про шкідливу сутність націоналізму.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, "Я не можу просто перестати з ними спілкуватися, бо мені сказали, що це країна, яка воює з моєю країною", - зазначив Ломаченко

У стрічці Василь Ломаченко каже, що у нього є багато друзів, родичів і суперників у Росії.

"Я не можу просто перестати з ними спілкуватися, бо мені сказали, що це країна, яка воює з моєю країною. Це не вкладається у моїй голові. По суті ми є одним народом. Я з дитинства, коли ріс, для мене не було поняття Росія, Україна, Білорусь, що це інші люди, що це інша країна, що це кордони якісь. Я весь час думав, що ми - єдиний народ, що православні християни всі. Ми живемо всі на одній землі", - зазначає спортсмен.

Автор фото, УНІАН

Олександр Усик каже, що дружить з людьми з різних міст і країн і йому не так важливо, якої вони національності.

"Ми з хлопцями, які живуть у Москві, тренувалися, їли кашу з однієї миски, пили чай з однієї чашки, а зараз бачите, хтось ділить портфелі, а я маю ділити дружбу з цією людиною? Та я буду продовжувати з ним дружити. Мені все одно, що мене хейтять", - сказав спортсмен.