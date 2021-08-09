Лукашенко обіцяє "переступити кордон", щоб зробити Україну українською

54 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.by

Олександр Лукашенко пообіцяв мирно перейти кордон з Україною, отримати 90% підтримки українців, щоб "повернути Україну" і зробити її українською.

Про це Лукашенко заявив під час пресконференції "Велика розмова" у Мінську, коментуючи репліку журналіста про те, що Лукашенко є іноземним лідером, якого підтримує майже 40% українців.

"Ви дожартуєтеся до того, що я ризикну і переступлю кордон (з Україною, - Ред.) без зброї. І в мене буде не 40% українців (підтримки - Ред.), а мінімум 90%. І ми Україну повернемо… Не для того, щоб захопити, а щоб зробити Україну українською", - сказав Лукашенко.

За результатами опитування КМІС, проведеного в Україні у січні-лютому 2021 року, 36% українців довіряють Олександру Лукашенку з-поміж лідерів іноземних держав. Але при цьому 53,6% йому не довіряють.

Лукашенко переконаний, що білорусько-українські стосунки зараз перебувають в найнижчій точці.

"Але ми ведемо діалоги. Ми готові з вами говорити. Ми готові домовлятися", - додав він.

"Найменше ви маєте боятися білорусів. Ми ніколи не зробимо пакість, поки ви перші не ступите зі зброєю на територію Білорусі", - уточнив Лукашенко.

Водночас Лукашенко переконаний, що Україна "готує бойовиків" і "перекидає зброю" на територію Білорусі.

"Я ж його як сина сприймав", - сказав він про президента Володимира Зеленського.

Про Крим і Донбас

На запитання, коли Білорусь визнає Крим російським, Олександр Лукашенко сказав, що це станеться тоді, коли "останній російський олігарх" почне постачати туди свою продукцію.

"Коли Білорусь визнає Крим? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне постачати туди продукти. За мною справа не стане", - сказав Лукашенко.

Коментуючи військові дії на Донбасі, Олександр Лукашенко уточнив, що якщо Україна "посміє" почати наступ на непідконтрольній їй території на Донбасі "за участі третіх країн", то він не підтримає такі дії.

А якщо дійде до сутичок з Росією, то він буде посередником.

"Але я впевнений, що ні перший, ні другий варіант не можливі, тому що розумних голів достатньо", - сказав Лукашенко. За його словами, на Донбасі досі "пострілюють", але повномасштабну війну вдалося зупинити завдяки мінським угодам.

У 2015 році завдяки домовленостям керівників України, Росії, Франції та Німеччини у Мінську вдалося зупинити повномасштабні бої на Донбасі та зменшили інтенсивність обстрілів, але до повного вирішення конфлікту наблизитися не вдалося.

Представники Росії вимагають проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей. Україна не може це дозволити, адже це означатиме легітимізацію самопроголошених республік "ЛНР" і "ДНР".

Про справу Шишова і Протасевича

Коментуючи справу опозиційного активіста Віталія Шишова, Лукашенко закликав не затьмарювати відносини між Україною і Білоруссю "фейками". Голову Білоруського дому в Україні знайшли на початку серпня повішеним у Києві.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Акція вшанування пам'яті Віталія Шишова у Києві

"Ну, ось як його прізвище - який повісився? - Шишов. Ну ось слухайте, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі?.. Він для нас був ну просто ніхто", - сказав Лукашенко.

Поліція заявила про садна на тілі Шишова. Близькі кажуть про стеження за ним. Основними версіями смерті Шишова українські силовики називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Лукашенко переконаний, що ніхто з Білорусі не йшов би його вішати, і не розуміє, "навіщо в Україні розвивають ось це все".

"Елементарно: сьогодні повісили одного, завтра такий буде інший. Всіх же не перевішаєш. Навіщо Україні роздувати усе це?" - сказав Лукашенко і запевнив, що "у нас без Шишова вистачає, з ким розбиратися".

Шишов у Білорусі брав участь в акціях протесту після президентських виборів 2020 року, за результатами яких Олександр Лукашенко оголосив про свою чергову перемогу.

Лукашенко також згадав Романа Протасевича, білоруського активіста, літак якого примусово посадили у Мінську, щоб затримати колишнього редактора опозиційного каналу "НЕХТА".

Мовляв, тепер він не радий, що Протасевич у Білорусі, адже тепер Лукашенко відповідає за його безпеку.