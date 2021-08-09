Планета небезпечно нагрівається, винна - людина. Світ підписався під кліматичним вироком

Олексій Калмиков

ВВС

11 хвилин(и) тому

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Учені усього світу завершили багаторічну диспансеризацію планети й одностайно поставили діагноз: глобальне потепління йде повним ходом, а його безперечна причина - людина.

"Немає сумнівів у тому, що атмосфера, океан і суходіл нагрілися під впливом людської діяльності", - йдеться в епохальному кліматичному звіті, опублікованому в понеділок.

Без рішучого скорочення викидів світ не виконає закріплену в Паризькій угоді мету утримати до середини століття глобальне підвищення середніх температур в межах 1,5°С у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Ця стеля буде пробита на 10 років раніше, вже в 2040-му, попередили вчені.

А наступний рубіж - потепління на 2°С, що матиме катастрофічні наслідки, впаде вже до кінця цього століття, якщо в найближчі два десятиліття ми продовжимо коптити небо й рубати ліси поточними темпами.

Позиція вчених давно відома, і доповіді з попередженнями з'являються постійно. Однак ця - особлива. І не тільки тому, що її писали дві сотні вчених на основі результатів 14 тисяч наукових робіт за останнє десятиліття.

Головне - під їхніми висновками підписалися майже всі країни світу. Те, що написано в доповіді, тепер є консенсусом не тільки наукової, а й світової спільноти в цілому.

Тепер у влади 195 країн, які схвалили доповідь, немає причин посилатися на скептиків і відкладати скорочення викидів. І шанс взяти на себе підвищені зобов'язання щодо цього випаде вже за кілька місяців - на початку листопада в Шотландії збереться відкладений на рік через коронавірус світовий кліматичний саміт.

З прицілом на нього у понеділок і вийшла доповідь організації IPCC, яка отримала Нобелівську премію миру в 2007 році. Це група кліматичних експертів при ООН, яка з 1990 року провела шість обстежень клімату на планеті. Нинішнє - шосте - готували понад 8 років.

Підписи 195 країн під її висновками роблять сьогоднішню доповідь головним кліматичним документом світової спільноти і відправною точкою в міжнародних дискусіях про те, як боротися з глобальним потеплінням.

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У доповіді на 3949 сторінок серед іншого ідеться про таке:

Минуле десятиліття було найспекотнішим за останні 125 тисяч років.

Викинутих в атмосферу парникових газів вже достатньо для підвищення середньої температури на 1,5°C у порівнянні з ХІХ століттям, але вона поки збільшилася на 1,1°C, оскільки частинки кіптяви від спалювання викопного палива мають ще й відбивальну здатність.

Поточний вплив природних джерел потепління клімату, таких як сонце і вулкани, вчені оцінюють як близький до нуля.

Навіть якщо світ негайно і різко скоротить викиди, деякі процеси незворотні на найближчі сторіччя, якщо не тисячоліття - перш за все це стосується температур і рівня океану, а також площі льодовикового покриву.

За час, що минув з виходу попередньої доповіді в 2013 році, вчені навчилися чітко визначати зв'язок між екстремальними погодними явищами на кшталт спеки, ураганів і повеней, і зміною клімату.

Продовження глобального потепління загрожує ще більш суворими "гойдалками" між посухою і потопами, холодом і спекою.