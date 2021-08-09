Що відомо про італійський клан "Ндрангета", чиїх людей затримали в Україні

1 година тому

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Клан, до якого належать затримані, порівнюють з іншими італійськими групами "Коза Ностра" та Каморра"

Служба безпеки України повідомляє про затримання на Одещині трьох представників італійського мафіозного клану "Ндрангета".

Разом з ними виявили десятки кілограмів кокаїну, який, за даними української спецслужби, переправляли з Латинської Америки до ЄС.

"Ндрангета" і Україна

Автор фото, СБУ

Зараз СБУ затримала, за її словами, трьох представників "Ндрангети" на Одещині, які курували перевезення 60 кг кокаїну з Латинської Америки в Євросоюз. На чорному ринку цей вантаж оцінюють у 10 млн доларів.

"Контрабандний "товар" зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн. Під час поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном".

Автор фото, СБУ

У СБУ кажуть, що отримали інформацію про наркотрафік заздалегідь і пішли шляхом "контрольованої поставки". Це - спеціальний оперативно-розшуковий метод, за яким допускають ввезення у країну нелегальних товарів, щоб виявити, хто до цього причетний.

Тож зараз українська спецслужба затримала одразу біля порту одного "іноземного співорганізатора наркотрафіку", а згодом - "ще двох учасників наркоугруповання".

"За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета", - повідомляють у СБУ.

Хто такі "Ндрангета"?

Автор фото, AFP Підпис до фото, Бос "Ндрангети" Паскале Конделло під час арешту в Калабрії у 2008 році

"Ндрангета" (від грецького слова andragathia - "доблесть" або "мужність") - один з італійських кланів мафії.

Він діє у провінції Калабрія на південному кінці італійського "чобота". Це один із найбідніших регіонів Італії.

"Ндрангета" менш відома, ніж сицилійська "Коза Ностра" та неаполітанська "Каморра", але на думку експертів, не поступається їм за впливом.

Саме угрупування було колись відгалуженням клану "Коза Ностра", але потім стало самостійним.

Сферою інтересів "Ндрангети" вважають транспортування наркотиків. За оцінками правоохоронців, клан відповідає за ввезення більшої частини кокаїну в Європу.

А щорічний дохід угруповання оцінюють в 50 мільярдів євро, що дозволяє "Ндрангеті" мати зв'язки у інших країнах Європи та світу.

Автор фото, POLICIA NACIONAL AND CARABINIERI Підпис до фото, Інший керівник "Ндрангети" Доменіко Павільяніті вважався "босом босів" у клані. Кілька днів тому його затримали в Іспанії

Фактично, це один з тих італійських кланів, який конкурує з російською, китайською, японською та іншими етнічними мафіями по всьому світу.

Серед членів клану діє правило за будь-яку ціну мовчати про "Ндрангету", особливо на допитах поліції. Порушення цього правила може жорстоко каратися аж до смерті.

Свою жорстокість "Ндрангета" продемонстрована у 2007 році в німецькому місті Дуйсбург, де застрелили шістьох італійців, пов'язаних з кланом. Їхні тіла залишили в автомобілях біля італійського ресторану.

"Ндрангету" також звинувачують у "викачуванні" державних коштів, призначених для бідних мігрантів у Калабрії.

У січні цього року на півдні Італії стартував масштабний судовий процес, фігурантами якого є 355 людей, яких так чи інакше вважають пов'язаними з "Ндрангетою".

Їх звинувачують в численних злочинах, скоєних з 1990-х по 2019 рік. Серед звинувачень - вбивства, наркоторгівля, рекет, відмивання грошей, хабарі та зловживанні посадовими повноваженнями.

А кілька днів тому в Мадриді затримали одного з головних босів клану Доменіко Павільяніті.

При ньому виявили шість мобільних телефонів, 6 тис. євро кешу та підроблені португальські документи.