Грета Тунберг знялась для Vogue і розкритикувала світ моди за зміни клімату

9 хвилин(и) тому

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Шведська екоактивістка Грета Тунберг звинуватила індустрію моди у "величезному" впливі на погіршення процесу змін клімату.

Зробила вона це на сторінках журналу моди Vogue Scandinavia.

За словами Грети Тунберг, фешн-бренди мають взяти на себе частину відповідальності за те, як їхня продукція впливає на довкілля.

А у своєму Twitter вона звинуватила деякі бренди у "грінвошингу" - "зеленому піарі", за рахунок якого компанії намагаються показати свою продукцію і виробництво екологічним.

18-річна Грета з'явилася на обкладинці першого номера Vogue Scandinavia.

У неділю активістка твітнула цю обкладинку, на якій вона зображена в очевидь завеликому для неї тренчі. На фото Грета Тунберг у лісі гладить свого ісландського коня Стренгура.

У своєму твіті вона розкритикувала "швидку моду".

Термін "швидка мода" використовують, щоб описати дешеву продукцію сезонних трендів.

"Індустрія моди має велиезний вплив на кліматичну і екологічну катастрофу, не кажучи вже про її згубний вплив на велику кількість робітників і спільнот, яких експлуатують по всьому світу, щоб люди могли насолоджуватися швидкою модою, яку багато хто вважає одноразовою", - вважає Грета Тунберг.

Автор Vogue Scandinavia Том Паттінсон назвав Тунберг "голосом покоління", який дає настанови політичним лідерам, і найбільш упізнаваною активісткою останніх трьох років.

"Щодня про мене з'являється мінімум одна нова теорія змови. В один момент я американський шпигун, в інший - російський агент, потім - я комуніст, а ще пізніше - радикальний капіталіст. В одну секунду мене контролюють батьки, я не можу думати самостійно; а в наступну секунду я зла маніпулятивна маленька дитина", - розповіла Грета журналу.

"Ці теорії не збігаються, і це в них найсмішніше", - додала вона.

Мода і забруднення

Грета Тунберг закликала до "системних змін" та наголосила, що мода не може так масово виробляти продукцію, як це відбувається зараз.

В ООН раніше назвали фешн-індустрію "другою за забрудненням довкілля промисловістю у світі".

Моду пов'язують із забрудненням 20% стічних вод на Землі, додали в Організації об'єднаних націй.

За її розрахунками, щороку індустрія моди використовує 93 млрд кубометрів води - її вистачило б для п'яти мільйонів людей, що страждають від спраги.

Виробники модних брендів також відповідальні за 8% глобальних викидів вуглецю - це більше, ніж міжнародні перельоти та судноплавство разом узяті, додали в ООН.

У відповідь модні бренди оголосили про кампанію, яка б дозволила їм зменшити негативний вплив на довкілля.

Але багато активістів, зокрема і Грета Тунберг, кажуть, що фешн-бренди лише роблять видимість екологічних дій.

За їхніми словами, часто все зводиться до маркетингових технологій "грінвошингу", щоб ввести своїх споживачів у оману, ніби продукти не шкодять екології.

В інтерв'ю Vogue Scandinavia Грета Тунберг розповіла, що востаннє купувала собі новий одяг три роки тому і "це був секонд-хенд".

"Я просто позичаю речі у знайомих", - пояснила вона.

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Грета Тунберг на сьогодні - найвідоміше обличчя руху проти змін клімату.

Її одиночні протести біля шведського парламенту в 2018 році, а потім і емоційні виступи по всьому світу надихнули мільйони людей приєднатися до екологічних протестів.

Водночас критики Грети вважають її дії піаром на темі.

Грету Тунберг кілька разів номінували на Нобелівську премію миру.