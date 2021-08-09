Фото: Тауерський міст підняли, але не можуть опустити
Знаменитий Тауерський міст в Лондоні не можуть звести через технічні неполадки, повідомляють в корпорації лодонського Сіті.
Споруда застрягла у піднятому положенні.
Мосту вже 127 років - його будували вісім років та запустили у 1894 році.
Представник корпорації Сіті, якій він належить, заявив, що причини поломки невідомі.
Щороку міст піднімається і опускається приблизно 800 разів.
"Ми працюємо, щоб вирішити питання якомога швидше", - заявив представник корпорації.
Поліція Лондона закликає людей уникати мосту. Зараз він закритий для автомобілів і пішоходів.
На обох берегах Темзи у столиці Британії утворилися затори.