Фото: Тауерський міст підняли, але не можуть опустити

46 хвилин(и) тому

Автор фото, NOAH BROWN

Знаменитий Тауерський міст в Лондоні не можуть звести через технічні неполадки, повідомляють в корпорації лодонського Сіті.

Споруда застрягла у піднятому положенні.

Мосту вже 127 років - його будували вісім років та запустили у 1894 році.

Автор фото, NOAH BROWN

Представник корпорації Сіті, якій він належить, заявив, що причини поломки невідомі.

Щороку міст піднімається і опускається приблизно 800 разів.

"Ми працюємо, щоб вирішити питання якомога швидше", - заявив представник корпорації.

Поліція Лондона закликає людей уникати мосту. Зараз він закритий для автомобілів і пішоходів.

На обох берегах Темзи у столиці Британії утворилися затори.