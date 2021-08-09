Невдача на Марсі. Марсохід Perseverance з невідомих причин не взяв проби породи

Drill hole

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

Підпис до фото,

Діра від буріння на поверхні Марсу. Звідси сподівалися взяти зразки, які пролили б світло на мільйони років минулого цього регіону планети

Інженери NASA намагаються розібратися, що ж пішло не так з першою спробою марсоходу Perseverance зібрати зразки марсіанської породи.

Всі його системи, судячи з показників, працювали при цьому ідеально.

Але трубка, яка мала містити перші зразки з поверхні "Червоної планети", у підсумку виявилася пустою, пише науковий кореспондент BBC Джонатан Амос.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

Підпис до фото,

Спочатку здавалося, що все працює без проблем...

Команда місії вважає, що причиною невдачі стали не якісь проблеми з технікою, а поведінка породи, яка повела себе іншим чином, ніж від неї очікували дослідники.

Вони сподіваються, що нові фото, які надійдуть на Землю, допоможуть розібратися у ситуації.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

Підпис до фото,

...але коли камера зазирнула в трубку для зразків, щоб оглянути, скільки ж породи вдалося отримати, там не було нічого

"Перші висновки - порожня трубка, швидше за все, є результатом того, що скельний об'єкт під час буріння реагував не так, як ми очікували. Менш ймовірно - це апаратна проблема з системою відбору зразків", - пояснила проджект менеджер команди Perseverance з каліфорнійської Лабораторія реактивного руху NASA Дженніфер Троспер.

Наступні кілька днів весь проєкт аналізуватиме ситуацію, щоб зрозуміти головну проблему.

Марсохід має спеціальні системи буріння та відбору породи на кінці своєї 2-метрової роботизованої руки.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH

Підпис до фото,

Система для буріння розміщена на кінці двохметрової руки марсоходу

Вона може вирізати і витягувати зразки каменю розміром з палець у спеціальну трубку.

Далі Perseverance відправляє їх у спеціальний відсік у своєму корпусі, де упаковує ці зразки у герметичні циліндри.

Але перед герметизацією проводиться оцінка кількості отриманого матеріалу. Коли дійшло до цього етапу під час першої спроби у п'ятницю, виявилося, що зразків немає.

Це не перші проблеми з відбором зразків на "Червоній планеті".

Підпис до фото,

Де вдалося успішно сісти на Марсі

У 2008 році інший марсіанський зонд NASA Phoenix виявив в "Арктичній" зоні Марсу, що "грунт" там настільки липкої консистенції, що його важко відібрати для бортової лабораторії.

А місія InSight у 2018 році так і не змогла забити термометр у поверхню Марсу, яка виявилася надзвичайно твердою.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS

Підпис до фото,

У кратері Єзеро колись, як вважають вчені, була ріка і велике озеро

Perseverance сів на Марсі у лютому в 45-кілометровому кратері Єзеро. Його місія полягає у тому, щоб виявити життя або ж залишки живих істот, які колись, можливо, існували на планеті.

Один зі способів пошуків - відбір різних зразків марсіанської породи, які пізніше планують доправити на Землю (цим займеться вже інший марсохід та ракета з іншої місії у кінці 2020-х).

Зараз перша спроба була направлена на скельну породу, що, як вважається, є основною для дна кратера. Якщо вчені зможуть точно встановити її вік, то, як вони сподіваються, це дасть змогу аналізувати, що відбувалося у Єзеро протягом мільйонів років - зробити таймлайн для цієї місцевості.

Як виглядає з супутникових знімків, у цьому кратері мільярди років тому було озеро. А значить тут були сприятливі умови для мікроорганізмів.

Науковий директор NASA Томас Цурбухен каже, що він не сумнівається, що команда Perseverance невдовзі з'ясує причини першої невдачі зі зразками.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!