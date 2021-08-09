Невдача на Марсі. Марсохід Perseverance з невідомих причин не взяв проби породи
Інженери NASA намагаються розібратися, що ж пішло не так з першою спробою марсоходу Perseverance зібрати зразки марсіанської породи.
Всі його системи, судячи з показників, працювали при цьому ідеально.
Але трубка, яка мала містити перші зразки з поверхні "Червоної планети", у підсумку виявилася пустою, пише науковий кореспондент BBC Джонатан Амос.
Команда місії вважає, що причиною невдачі стали не якісь проблеми з технікою, а поведінка породи, яка повела себе іншим чином, ніж від неї очікували дослідники.
Вони сподіваються, що нові фото, які надійдуть на Землю, допоможуть розібратися у ситуації.
"Перші висновки - порожня трубка, швидше за все, є результатом того, що скельний об'єкт під час буріння реагував не так, як ми очікували. Менш ймовірно - це апаратна проблема з системою відбору зразків", - пояснила проджект менеджер команди Perseverance з каліфорнійської Лабораторія реактивного руху NASA Дженніфер Троспер.
Наступні кілька днів весь проєкт аналізуватиме ситуацію, щоб зрозуміти головну проблему.
Марсохід має спеціальні системи буріння та відбору породи на кінці своєї 2-метрової роботизованої руки.
Вона може вирізати і витягувати зразки каменю розміром з палець у спеціальну трубку.
Далі Perseverance відправляє їх у спеціальний відсік у своєму корпусі, де упаковує ці зразки у герметичні циліндри.
Але перед герметизацією проводиться оцінка кількості отриманого матеріалу. Коли дійшло до цього етапу під час першої спроби у п'ятницю, виявилося, що зразків немає.
Це не перші проблеми з відбором зразків на "Червоній планеті".
У 2008 році інший марсіанський зонд NASA Phoenix виявив в "Арктичній" зоні Марсу, що "грунт" там настільки липкої консистенції, що його важко відібрати для бортової лабораторії.
А місія InSight у 2018 році так і не змогла забити термометр у поверхню Марсу, яка виявилася надзвичайно твердою.
Perseverance сів на Марсі у лютому в 45-кілометровому кратері Єзеро. Його місія полягає у тому, щоб виявити життя або ж залишки живих істот, які колись, можливо, існували на планеті.
Один зі способів пошуків - відбір різних зразків марсіанської породи, які пізніше планують доправити на Землю (цим займеться вже інший марсохід та ракета з іншої місії у кінці 2020-х).
Зараз перша спроба була направлена на скельну породу, що, як вважається, є основною для дна кратера. Якщо вчені зможуть точно встановити її вік, то, як вони сподіваються, це дасть змогу аналізувати, що відбувалося у Єзеро протягом мільйонів років - зробити таймлайн для цієї місцевості.
Як виглядає з супутникових знімків, у цьому кратері мільярди років тому було озеро. А значить тут були сприятливі умови для мікроорганізмів.
Науковий директор NASA Томас Цурбухен каже, що він не сумнівається, що команда Perseverance невдовзі з'ясує причини першої невдачі зі зразками.