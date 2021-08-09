Невдача на Марсі. Марсохід Perseverance з невідомих причин не взяв проби породи

1 година тому

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, Діра від буріння на поверхні Марсу. Звідси сподівалися взяти зразки, які пролили б світло на мільйони років минулого цього регіону планети

Інженери NASA намагаються розібратися, що ж пішло не так з першою спробою марсоходу Perseverance зібрати зразки марсіанської породи.

Всі його системи, судячи з показників, працювали при цьому ідеально.

Але трубка, яка мала містити перші зразки з поверхні "Червоної планети", у підсумку виявилася пустою, пише науковий кореспондент BBC Джонатан Амос.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, Спочатку здавалося, що все працює без проблем...

Команда місії вважає, що причиною невдачі стали не якісь проблеми з технікою, а поведінка породи, яка повела себе іншим чином, ніж від неї очікували дослідники.

Вони сподіваються, що нові фото, які надійдуть на Землю, допоможуть розібратися у ситуації.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, ...але коли камера зазирнула в трубку для зразків, щоб оглянути, скільки ж породи вдалося отримати, там не було нічого

"Перші висновки - порожня трубка, швидше за все, є результатом того, що скельний об'єкт під час буріння реагував не так, як ми очікували. Менш ймовірно - це апаратна проблема з системою відбору зразків", - пояснила проджект менеджер команди Perseverance з каліфорнійської Лабораторія реактивного руху NASA Дженніфер Троспер.

Наступні кілька днів весь проєкт аналізуватиме ситуацію, щоб зрозуміти головну проблему.

Марсохід має спеціальні системи буріння та відбору породи на кінці своєї 2-метрової роботизованої руки.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, Система для буріння розміщена на кінці двохметрової руки марсоходу

Вона може вирізати і витягувати зразки каменю розміром з палець у спеціальну трубку.

Далі Perseverance відправляє їх у спеціальний відсік у своєму корпусі, де упаковує ці зразки у герметичні циліндри.

Але перед герметизацією проводиться оцінка кількості отриманого матеріалу. Коли дійшло до цього етапу під час першої спроби у п'ятницю, виявилося, що зразків немає.

Це не перші проблеми з відбором зразків на "Червоній планеті".

Підпис до фото, Де вдалося успішно сісти на Марсі

У 2008 році інший марсіанський зонд NASA Phoenix виявив в "Арктичній" зоні Марсу, що "грунт" там настільки липкої консистенції, що його важко відібрати для бортової лабораторії.

А місія InSight у 2018 році так і не змогла забити термометр у поверхню Марсу, яка виявилася надзвичайно твердою.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS Підпис до фото, У кратері Єзеро колись, як вважають вчені, була ріка і велике озеро

Perseverance сів на Марсі у лютому в 45-кілометровому кратері Єзеро. Його місія полягає у тому, щоб виявити життя або ж залишки живих істот, які колись, можливо, існували на планеті.

Один зі способів пошуків - відбір різних зразків марсіанської породи, які пізніше планують доправити на Землю (цим займеться вже інший марсохід та ракета з іншої місії у кінці 2020-х).

Зараз перша спроба була направлена на скельну породу, що, як вважається, є основною для дна кратера. Якщо вчені зможуть точно встановити її вік, то, як вони сподіваються, це дасть змогу аналізувати, що відбувалося у Єзеро протягом мільйонів років - зробити таймлайн для цієї місцевості.

Як виглядає з супутникових знімків, у цьому кратері мільярди років тому було озеро. А значить тут були сприятливі умови для мікроорганізмів.

Науковий директор NASA Томас Цурбухен каже, що він не сумнівається, що команда Perseverance невдовзі з'ясує причини першої невдачі зі зразками.