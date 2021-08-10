На принца Ендрю подали в суд за сексуальне насильство

39 хвилин(и) тому

Автор фото, VIRGINIA ROBERTS Підпис до фото, Вірджинія Джуффре (Робертс) і принц Ендрю, 2001 рік, Лондон

Американка Вірджинія Джуффре, яка раніше заявляла, що у неї в 17-річному віці був секс з британським принцом Ендрю, подала позов проти принца, повідомляють американські ЗМІ.

У федеральному суді Мангеттена жінка вимагає притягнути принца до відповідальності.

Вірджинія Джуффре і ще кілька жінок стверджують, що стали жертвами американського фінансиста Джеффрі Епштейна, який імовірно наклав на себе руки в тюремній камері два роки тому.

У своєму позові Джуффре заявляє, що зазнала сексуального насильства з боку принца Ендрю в Лондоні і у Нью-Йорку.

"Я вимагаю від принца Ендрю відповісти за те, що він зробив зі мною, - сказала Джуффре. - Впливові і багаті люди не звільняються від відповідальності за свої вчинки".

Принц Ендрю, герцог Йоркський, послідовно заперечує ці твердження.

Автор фото, NI Syndication Підпис до фото, Принца Ендрю (зліва) сфотографували під час дружньої прогулянки з Джеффрі Епштейном в Центральному парку Нью-Йорка у 2010 році

"Цього не було. Я можу абсолютно категорично заявити вам, що цього ніколи не було. У мене немає жодних спогадів про те, що я коли-небудь зустрічався з цією дамою, взагалі жодних", - говорив він в інтерв'ю ВВС у 2019 році.

Принц також заявляв, що шкодує про зв'язок з Джеффрі Епштейном і глибоко співчуває тим, хто постраждав від його дій.

"Звичайно, я готовий допомогти будь-якому правоохоронному органу в розслідуванні, якщо це буде потрібно", - говорив він.

У новій юридичній скарзі стверджується, що герцог та його представники відмовились надати "будь-які факти, контекст чи пояснення".

ВВС звернулася за коментарями до Букінгемського палацу та представників герцога Йоркського.

У позові йдеться, що герцог сексуально знущався над пані Джуффре - тоді ще відомою як Вірджинія Робертс - у лондонському домі подруги Епштейна Гіслейн Максвелл, а також у будинках Епштейна на Мангеттені та у Літтл -Сент -Джеймсі на Віргінських островах США.

Пані Максвелл не визнає себе винною у тому, що вона змовилася з Епштейном у знущаннях з чотирьох неповнолітніх. У листопаді її мають судити.

Справа Епштейна

Вперше звинувачення проти мільярдера, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей (від Білла Клінтона до Дональда Трампа) прозвучали у 2005 році: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.

Фінансиста звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період з 2002 по 2005 роки.

Поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення на рівні федеральних судів могли призвести до довічного ув'язнення.

Однак в результаті таємної угоди зі слідством, за умовами якої він визнав свою провину в менш тяжкому злочині, Епштейн отримав досить м'який вирок — півтора року в'язниці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З Дональдом Трампом — теж мільярдером — Епштейн познайомився раніше, ніж з принцом Ендрю (фото 1997 року)

У 2010 році він вийшов на свободу умовно-достроково. Після цього поліція Нью-Йорка зареєструвала його як правопорушника, який скоїв сексуальні злочини, "третього рівня" - тобто з високим ризиком рецидиву.

У Британії принцу Ендрю активно дорікають саме в тому, що він підтримував дружбу з Джеффрі Епштейном і у 2010 році — після того як суд визнав того винним в залученні дівчинки в проституцію.

Фотографія, на якій член британської королівської сім'ї прогулюється парком з Епштейном, датується саме 2010 роком.

У тому ж році таблоїди опублікували відеозапис, на якому видно, що принц Ендрю перебував в будинку Епштейна в домашній атмосфері й залишався там після того, як господар пішов.

Через скандал у пресі й спаплюжену репутацію сину Єлизавети II у 2011 році довелося відмовитися від статусу спецпосланця Великої Британії з торгівлі та припинити їздити до США.

У 2019 слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. У його маєтку, де, як припускала поліція, базувалася мережа з торгівлі неповнолітніми секс-рабинями, провели обшуки.

У матеріалах справи, які представили на попередніх слуханнях у суді, в оповіданнях потерпілих фігурує принц Ендрю.

Джеффрі Епштейн не визнав себе винним, тому суд мав відбутися не раніше літа 2020 року. 11 серпня він наклав на себе руки в тюремній камері на Мангеттені.