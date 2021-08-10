На принца Ендрю подали в суд за сексуальне насильство
Американка Вірджинія Джуффре, яка раніше заявляла, що у неї в 17-річному віці був секс з британським принцом Ендрю, подала позов проти принца, повідомляють американські ЗМІ.
У федеральному суді Мангеттена жінка вимагає притягнути принца до відповідальності.
Вірджинія Джуффре і ще кілька жінок стверджують, що стали жертвами американського фінансиста Джеффрі Епштейна, який імовірно наклав на себе руки в тюремній камері два роки тому.
У своєму позові Джуффре заявляє, що зазнала сексуального насильства з боку принца Ендрю в Лондоні і у Нью-Йорку.
"Я вимагаю від принца Ендрю відповісти за те, що він зробив зі мною, - сказала Джуффре. - Впливові і багаті люди не звільняються від відповідальності за свої вчинки".
Принц Ендрю, герцог Йоркський, послідовно заперечує ці твердження.
"Цього не було. Я можу абсолютно категорично заявити вам, що цього ніколи не було. У мене немає жодних спогадів про те, що я коли-небудь зустрічався з цією дамою, взагалі жодних", - говорив він в інтерв'ю ВВС у 2019 році.
Принц також заявляв, що шкодує про зв'язок з Джеффрі Епштейном і глибоко співчуває тим, хто постраждав від його дій.
"Звичайно, я готовий допомогти будь-якому правоохоронному органу в розслідуванні, якщо це буде потрібно", - говорив він.
У новій юридичній скарзі стверджується, що герцог та його представники відмовились надати "будь-які факти, контекст чи пояснення".
ВВС звернулася за коментарями до Букінгемського палацу та представників герцога Йоркського.
У позові йдеться, що герцог сексуально знущався над пані Джуффре - тоді ще відомою як Вірджинія Робертс - у лондонському домі подруги Епштейна Гіслейн Максвелл, а також у будинках Епштейна на Мангеттені та у Літтл -Сент -Джеймсі на Віргінських островах США.
Пані Максвелл не визнає себе винною у тому, що вона змовилася з Епштейном у знущаннях з чотирьох неповнолітніх. У листопаді її мають судити.
Справа Епштейна
Вперше звинувачення проти мільярдера, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей (від Білла Клінтона до Дональда Трампа) прозвучали у 2005 році: батьки 14-річної дівчини заявили поліції Флориди, що Епштейн здійснював розпусні дії з їх дочкою у своєму будинку в Палм-Біч.
Фінансиста звинуватили в отриманні сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші в його особняках на Мангеттені й у Флориді в період з 2002 по 2005 роки.
Поліція отримала свідчення близько 50 дівчат. Звинувачення на рівні федеральних судів могли призвести до довічного ув'язнення.
Однак в результаті таємної угоди зі слідством, за умовами якої він визнав свою провину в менш тяжкому злочині, Епштейн отримав досить м'який вирок — півтора року в'язниці.
У 2010 році він вийшов на свободу умовно-достроково. Після цього поліція Нью-Йорка зареєструвала його як правопорушника, який скоїв сексуальні злочини, "третього рівня" - тобто з високим ризиком рецидиву.
У Британії принцу Ендрю активно дорікають саме в тому, що він підтримував дружбу з Джеффрі Епштейном і у 2010 році — після того як суд визнав того винним в залученні дівчинки в проституцію.
Фотографія, на якій член британської королівської сім'ї прогулюється парком з Епштейном, датується саме 2010 роком.
У тому ж році таблоїди опублікували відеозапис, на якому видно, що принц Ендрю перебував в будинку Епштейна в домашній атмосфері й залишався там після того, як господар пішов.
Через скандал у пресі й спаплюжену репутацію сину Єлизавети II у 2011 році довелося відмовитися від статусу спецпосланця Великої Британії з торгівлі та припинити їздити до США.
У 2019 слідство у справі Епштейна відновили, і 6 липня його заарештували. У його маєтку, де, як припускала поліція, базувалася мережа з торгівлі неповнолітніми секс-рабинями, провели обшуки.
У матеріалах справи, які представили на попередніх слуханнях у суді, в оповіданнях потерпілих фігурує принц Ендрю.
Джеффрі Епштейн не визнав себе винним, тому суд мав відбутися не раніше літа 2020 року. 11 серпня він наклав на себе руки в тюремній камері на Мангеттені.