Кривавий наступ талібів: десятки дітей загинули в Афганістані за три дні

43 хвилин(и) тому

Автор фото, UNICEF AFGHANISTAN

В Афганістані у запеклих боях між талібами та урядовими силами загинули щонайменше 27 дітей, повідомляє ООН. Ця цифра лише за три дні.

ЮНІСЕФ, дитячий фонд ООН, заявив, що шокований розгортанням насильства щодо дітей.

Таліби після відходу іноземних військ досягли значних успіхів по всій країні, захопивши за останні три дні шість нових міст - столиць регіонів.

Гинуть діти

У конфлікті за останній місяць загинули понад тисяча мирних жителів.

Жорстокість щодо дітей "зростає з кожним днем", йдеться у заяві ЮНІСЕФ.

27 дітей загинули у трьох провінціях - Кандагар, Хост та Пактія. Поранення у цих районах, за даними ЮНІСЕФ, отримали 136 дітей.

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"Довго Афганістан був одним з найгірших місць на Землі для дітей, але за останні тижні та, за останні 72 години, все стало набагато гірше", - заявила Саманта Морт, представниця ЮНІСЕФ Афганістану у коментарі ВВС.

Діти гинуть і отримують поранення під перехресного вогню, через заміновані дороги.

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Одна жінка розповіла, що її родина спала на вихідних у своєму будинку, коли їх обстріляли. У результаті обстрілу виникла пожежа. Її 10-річний син отримав "жахливі опіки".

Багато дітей сплять на вулиці, покинувши свої домівки.

ЮНІСЕФ закликав усі сторони конфлікту забезпечити захист дітей.

Талібан захоплює нові території

Насильство посилилося в усьому Афганістані, коли після 20-річного перебування країну залишили війська США.

Після цього таліби пішли у наступ. Вони швидко захопили велику частину сільської місцевості і зараз націлені на міста. За кілька днів вони захопили шість нових міст - столиць регіонів.

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Американські війська остаточно залишать Афганістан до кінця літа, але невеликий контингент все ж буде у країні. Він буде охороняти посольство США і аеропорт в Кабулі.

США допомагають урядовим силам ударами з повітря.

США стурбовані ситуацією в Афганістані, але місцеві сили безпеки в змозі самостійно впоратися з бойовиками, заявив нещодавно на брифінгу офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, Вашингтон продовжує надавати підтримку афганській владі, в тому числі завдаючи ударів по позиціях бойовиків.