"Роздягав і чіплявся"? Мінкульт розслідує сексуальні домагання викладачів Карпенка-Карого

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Міністерство культури ініціює службове розслідування через інформацію про сексуальні домагання викладачів у Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого - головного вузу країни у цій сфері.

Про це йдеться у заяві Мінкульту у Facebook.

"Міністерство культури та інформаційної політики глибоко стривожене через звинувачення одного з викладачів у неприпустимій поведінці щодо колишніх студенток", - заявили у відомстві.

Автор фото, facebook.com/yanina.sokolova

Таку заяву міністерство зробило після того, як у соцмережах з'явилися історії про домагання викладача і актора Володимира Талашка.

75-річний Талашко багато років викладає в університеті Карпенка-Карого. Він відомий своїми ролями у фільмах "В бій ідуть одні старики", "Капітан Немо". Актор всі звинувачення відкидає.

Кілька жінок у соцмережах розповіли, що коли вони були ще студентками і абітурієнтками, Талашко запрошував їх до себе додому під приводом репетицій і там домагався - чіплявся, роздягав.

За це викладач нібито обіцяв допомогти у вступі чи з кар'єрою.

Актор вже заперечив усі закиди.

Першим ці історії опублікував у Facebook сценарист Богдан Панкрухін. У коментарях під його постами своїми історіями домагань від Талашка почали ділитися десятки жінок.

Жінки пишуть, що відчували сором і не розповідали про це раніше ні іншим викладачам, ні батькам. Вважали у всьому винними себе.

Співрозмовниця ВВС News Україна - колишня студентка вузу - розповіла, що про такі історії вони між собою обговорювали давно. Й подібні речі могли робити щонайменше кілька викладачів.

Журналістка "Громадське радіо" Ірина Сампан розповіла, що чоловік домагався її після інтерв'ю у 2018 році.

Автор фото, facebook.com/irynasampan/

На захист жінок виступила телеведуча Яніна Соколова, яка навчалась в цьому ж університеті. "Талашко такий там не один… Ректор вузу знає про все це і мовчазною згодою фактично покриває", - написала у Facebook ведуча і розповіла історію, як до неї чіплявся один з викладачів університету. Вона закликала Мінкульт діяти.

"Подібна поведінка є неприпустимою...Нам не все одно", - відповів у коментарях на її заклик міністр культури Олександр Ткаченко, пообіцявши оперативно перевірити усіх наведені студентами і випускниками факти.

У Мінкульті планують організувати анонімний збір інформації про випадки харасменту у мистецькій сфері і закликали керівництво університету сприяти перевірці історій випускниць.

Водночас в університеті заявили, що офіційних звернень, запитів, скарг, повідомлень про домагання до них не надходило, але негативну інформацію у соцмережах про викладачів там бачили.

Проте коментувати її відмовились.

На захист Талашка стала співачка Анжеліка Рудницька: "Ми стільки фронтових доріг об'їхали. У нашій команді стільки дівчат. І ми знаємо іншого Талашка. Дивні і огидні відчуття. Невже можна бути таким різним з різними людьми? Чому цькування почали саме зараз?"

"Як можна писати про такі речі лише на підставі розпатякування якихось дівиць, які давно вже не дівиці? Як кажуть, згадала баба, як дівкою була... Я теж працював викладачем і добре знаю, чого варта ця публіка і на що вони згодні і здатні", - написав у Facebook користувач Віталій Скобельський.

Сам актор Володимир Талашко всі звинувачення відкидає.

"Роздягав? Цілував? Такого не було. Не пам'ятаю, не знаю. Якогось спілкування інтимного не було", - заявив 75-річний Талашко у коментарі 1+1.

При цьому він підтвердив, що іноді студенти під час репетицій бували у нього вдома, але все відбувалось у рамках пристойності.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Більшість жінок у світі зазнавали домагань