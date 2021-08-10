Кріпацтво на Вінниччині. Поліція звільнила чоловіка, якого тримали у сушарці для фруктів
На Вінниччині фермер майже добу утримував робітника закритим у сушарці для фруктів. Про це повідомляє поліція. Так його фермер покарав за безкоштовну, але нібито неякісну роботу. Чоловік кликав на допомогу. Його крики почула жінка, яка проходила поруч і викликала поліцію.Подія сталась у селі Вербівка Погребищенської територіальної громади.
43-річний чоловік майже добу просидів без їжі та води у спеку у металевій конструкції.Сушарка для фруктів розташована всередині зерносховища, яке зовні повністю засипали зерном і доступу туди не було.
Після прибуття поліції чоловіка звільнили, розчистивши лопатами від зерна прохід.Всередині було так мало місця, що чоловік міг там лише сидіти."Він знемагав від спеки, без води та їжі у виснажливих умовах", - розповіли правоохоронці.Чоловік пояснив поліції, що його позбавив волі фермер, у якого він неофіційно працював."Підприємець у такий спосіб вирішив покарати робітника, який неналежно, на його думку, відремонтував трактор. Жодних коштів за виконання різного роду робіт на фермерському господарстві він не отримав", - зауважили в поліції.Дії фермера кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.Фермеру оголосили підозру. Йому загрожує покарання - до 5 років ув'язнення.