Скандал з українською делегацією на Олімпіаді: кого повезли замість тренерів

1 година тому

Автор фото, Суспільне.Спорт Підпис до фото, Марина Килипко показала найкращий результат у стрибках з жердиною в історії українського спорту, але вважає, що могла б досягти більшого

Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко посіла п'яте місце на Олімпіаді і емоційно поскаржилася в прямому ефірі, що могла виступити краще, якби їй допомагав особистий тренер.

Але в українській делегації у Токіо місця для її тренера Віктора Шевцова не вистачило.

Головний тренер збірної з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник запевнив, що Марину насправді підтримували під час змагань інші тренери, а її звинувачення пояснив емоціями та амбіціями.

А єдиний український олімпійський чемпіон на Токіо-2020 та депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк вважає, що кількох спортивних функціонерів справді можна було б залишити в Україні, а замість них послати на Олімпіаду тренерів.

Хто з функціонерів поїхав у Токіо

Автор фото, Міністерство молоді та спорту України

На сайті Міністерства молоді та спорту можна знайти повний склад української делегації на Олімпіаді-2020.

Це три сотні спортсменів та їхніх фахівців: тренерів, масажистів, лікарів, спаринг-партнерів.

Крім того, у делегації є "штаб", куди входять так звані "спортивні функціонери" переважно з Міністерства молоді і спорту.

У Токіо в ньому було 15 людей:

Міністр молоді і спорту;

Президент Національного олімпійського комітету України;

Перший заступник міністра молоді та спорту України;

Заступник міністра молоді та спорту України;

Заступник директора департаменту олімпійського спорту - начальник відділу аналітичного, науково-методичного забезпечення збірних команд та олімпійської підготовки Мінспорту;

Начальник відділу єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів спорту Мінспорту;

Начальник відділу ігрових літніх видів спорту Мінспорту;

Виконавчий директор Національного олімпійського комітету України;

Заступник виконавчого директора Національного олімпійського комітету України;

Голова медичної місії Національного олімпійського комітету України;

Пресаташе делегації України на Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020;

Начальник міжнародного відділу Національного олімпійського комітету України;

Заступник голови Національного антидопінгового центру України;

Віцепрезидент Національного олімпійського комітету України, президент Федерації легкої атлетики України;

Голова комісії Національного олімпійського комітету України зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю, президент Федерації стрільби України.

Серед цих функціонерів є як і чинні політики (міністр Вадим Гутцайт і два його заступники), так і люди з політичним бекграундом - наприклад, колишній депутат від Партії регіонів і міністр молоді і спорту до 2014 року Равіль Сафіуллін (у делегації він значиться як президент Федерації легкої атлетики України).

Автор фото, Пресс-служба Нестора Шуфрича Підпис до фото, Нестор Шуфрич у Токіо

Окрім того, фото з олімпійського табору в Токіо регулярно постив і депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Щоправда, у списку офіційної делегації його імені немає.

Сам Шуфрич зараз очолює Федерацію стрільби з лука.

Що сказала Марина Килипко

Автор фото, Суспільне.Спорт

Стрибунка з жердиною з Харкова Марина Килипко вдруге виступала на Олімпіаді й посіла там п'яте місце.

Це найкращий результат для українців у цьому виді спорту за всю історію (у 2004 році вдалося досягти шостої сходинки).

Утім одразу після свого виступу Марина в коментарі "Суспільному" поскаржилася, що могла виступити краще, якби поруч був її особистий тренер.

"Могла стрибнути набагато краще. Від себе, що залежало - зробила. Далі уже це технічний, індивідуальний вид спорту. Не знаю, що сказати. Чому ти вбиваєш себе, тренуєшся стільки років, стільки вкладаєш у себе, а потім їдеш просто і залишаєшся у секторі одна", - розповіла дівчина.

За її словами, вона не раз просила, щоб тренера Віктора Шевцова, з яким вона займається всю кар'єру, включили до делегації.

Їй спочатку пообіцяли, що тренера візьмуть, але у підсумку у списках делегації його імені так і не було.

"Вийшла на стрибки, дивлюся на трибуни - жодної душі з України. Я сама, абсолютно сама. У всіх тренери сидять, підтримка хоч якась - я одна. Через 30-40 хвилин, нарешті, вирішили прийти. Але це мені вже нічого не дає. Ніхто не знає, як я стрибаю, що мені треба", - пояснила Марина Килипко.

Її емоційне відео зі сльозами на очах стало вірусне в українському Facebook.

Що кажуть у збірній

На закиди спортсменки відповів головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник.

"Це, по-перше, неправда, що не було нікого - там були і старший тренер, і головний тренер. А також була людина - звуть її В'ячеслав Калініченко, це наш співвітчизник, але зараз працює за кордоном", - розповів тренер у коментарі ТСН.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник

За його словами, згаданий В'ячеслав Калініченко був на змаганнях вчасно і допомагав спортсменці разом з колишнім тренером Сергія Бубки Віталієм Петровим.

"Старший тренер і головний також підійшли, але трохи пізніше, але вони там буквально на 5 хвилин пізніше підійшли і вони чекали", - додав В'ячеслав Тиртишник.

Слова Марини Килипко він пояснив емоціями одразу після виступу: "Коли з'явилося п'яте місце, що є дуже хорошим для неї результатом, можливо, якісь у неї амбіції з'явилися і на більш високе місце. Думаю, що це просто емоції дівчини після змагань".

Він також заперечив обіцянки взяти особистого тренера Килипко в Токіо: "Я не міг обіцяти, що вони їдуть або не їдуть, бо я - всього-на-всього головний тренер, а виконком Федерації затверджує склад команди і вирішує хто їде, а хто не їде".

"Я думаю, що вона заспокоїться потихеньку", - підсумував Тиртишник.

Сам тренер Марини Килипко Віктор Шевцов тому ж ТСН розповів, що справді йшли розмови про те, що він поїде разом з підопічною: "Мене обнадіювали. Головний тренер після Чемпіонату України сказав: "Все, ви їдете на Олімпійські ігри". Була така надія".

Автор фото, Вадим Гутцайт Підпис до фото, Міністр Вадим Гутцайт пояснив, що делегація могла взяти лише половину тренерів, тому їх брали лише для спортсменів, які перебувають у Топ-10 в своїх видах. Килипко до таких не належала

А міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пояснив, що у делегацію могли взяти лише половину тренерів: "Є вимога Міжнародного олімпійського комітету, що на 100% спортсменів їде 50% тренерів, масажистів, фахівців, що обслуговують наших спортсменів".

"Усі федерації збираються і дивляться, які спортсмени є в топ-10 світу й претендують на нагороди, і всі умови роблять для тих спортсменів. Федерації надають нам списки тренерів, які їдуть на Олімпійські ігри. На жаль, ця легкоатлетка не була в топ-10", - додав він у коментарі "Суспільне.Спорт".

"Ми розраховуємо на всіх спортсменів, але не на всіх спортсменів вистачає тренерів. Не було особистого її тренера, але там були тренери, які їй допомагали", - відзначив міністр.

За його словами, окрім половини тренерів у делегації ще мають бути лікарі, масажисти і працівники штабу, які координують делегаці.

Вадим Гутцайт також пообіцяв "працювати над тим, щоб більше наших спортсменів отримували ліцензії, щоб більш тренерів їхало разом у делегації".

Менше функціонерів, більше тренерів

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Жан Беленюк

На ситуацію відреагував і Жан Беленюк - чемпіон Олімпіади з греко-римської боротьби.

Він же в Раді є заступником голови комітету з питань молоді і спорту.

"Я говорив з Мариною і суть проблеми дуже проста. Марина декілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо питання включення до делегації її тренера, але не була почута. В підсумку на Олімпіаду поїхала без тренера", - написав Беленюк у Facebook.

"Мені відомо про обмеження кількості тренерів на команду, і я сам мав певні складнощі на Олімпіаді через це. Але водночас достатньо велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду", - додав спортсмен.

"Думаю, що якби було бажання, можна було б декілька працівників Міністерства залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо", - вважає Жан Беленюк.