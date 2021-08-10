Мессі переходить у ПСЖ - BBC Sport
Ліонель Мессі досяг домовленості з французьким ПСЖ, куди він перейде після "Барселони". Про це повідомляє колумніст BBC Sport Гіллем Балаг.
За його даними, тепер гравцю залишилося пройти медогляд.
Нещодавно 34-річний аргентинець залишив "Барселону" - єдиний клуб, за який він виступав протягом кар'єри.
Мессі і "Барса" не змогли домовитися про новий контракт. За їхніми словами, через жорсткі правила Ла Ліги щодо фінансового фейр-плей, який має на меті урівняти шанси багатих та бідних клубів іспанського чемпіонату.
"Все вже підтверджено. Ліонель Мессі стане гравцем ПСЖ", - розповів Гіллем Балаг у прямому ефірі BBC Radio 5.
За його словами, паризька команда і аргентинський гравець домовилися буквально кілька хвилин тому.
Гіллем Балаг також припустив, що мова йде про дворічний контракт, який можуть продовжити ще на рік.
"Він хотів такий контракт у "Барселоні", але це буде в ПСЖ. Далі, якщо він почуватиметься добре, він залишиться ще на рік. Але у будь-якому разі його ціль - бути у ПСЖ та гарно виступити на Чемпіонаті світу в Катарі", - додав спортивний оглядач.
У ПСЖ Ліонель Мессі возз'єднається зі своїм колишнім партнером з "Барси" бразильцем Неймаром, який переїхав у Париж раніше.
ПСЖ у минулому сезоні, попри значні фінансові вливання, був лише другим у Чемпіонаті Франції, поступившись Ліллю, та вкотре не зміг виграти Лігу чемпіонів.
"Зрозуміло, що власники ПСЖ хочуть, щоб команда щороку грала у фіналі Ліги чемпіонів", - пояснив Гіллем Балаг.
На його думку, прихід Мессі буде серйозним посиленням для парижан на цьому шляху.