Мессі переходить у ПСЖ - BBC Sport

6 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Ліонель Мессі досяг домовленості з французьким ПСЖ, куди він перейде після "Барселони". Про це повідомляє колумніст BBC Sport Гіллем Балаг.

За його даними, тепер гравцю залишилося пройти медогляд.

Нещодавно 34-річний аргентинець залишив "Барселону" - єдиний клуб, за який він виступав протягом кар'єри.

Мессі і "Барса" не змогли домовитися про новий контракт. За їхніми словами, через жорсткі правила Ла Ліги щодо фінансового фейр-плей, який має на меті урівняти шанси багатих та бідних клубів іспанського чемпіонату.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зображення Мессі знімають зі стадіону "Барселони" "Камп Ноу"

"Все вже підтверджено. Ліонель Мессі стане гравцем ПСЖ", - розповів Гіллем Балаг у прямому ефірі BBC Radio 5.

За його словами, паризька команда і аргентинський гравець домовилися буквально кілька хвилин тому.

Гіллем Балаг також припустив, що мова йде про дворічний контракт, який можуть продовжити ще на рік.

"Він хотів такий контракт у "Барселоні", але це буде в ПСЖ. Далі, якщо він почуватиметься добре, він залишиться ще на рік. Але у будь-якому разі його ціль - бути у ПСЖ та гарно виступити на Чемпіонаті світу в Катарі", - додав спортивний оглядач.

У ПСЖ Ліонель Мессі возз'єднається зі своїм колишнім партнером з "Барси" бразильцем Неймаром, який переїхав у Париж раніше.

ПСЖ у минулому сезоні, попри значні фінансові вливання, був лише другим у Чемпіонаті Франції, поступившись Ліллю, та вкотре не зміг виграти Лігу чемпіонів.

"Зрозуміло, що власники ПСЖ хочуть, щоб команда щороку грала у фіналі Ліги чемпіонів", - пояснив Гіллем Балаг.

На його думку, прихід Мессі буде серйозним посиленням для парижан на цьому шляху.