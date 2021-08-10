Командири кіборгів: Зеленський поставив на ключові посади в армії відомих бойових офіцерів

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Інформагентстсво Міноборони / dshv.mil.gov.

Президент Володимир Зеленський продовжує масштабні кадрові зміни на чолі української армії.

Зараз він змінив командувача Повітряно-десантних сил, а також призначив на високі посади бойових офіцерів, які у 2014 році командували обороною Донецького та Луганського аеропортів - це були одні з найважчих боїв війни на Донбасі.

Заміна командира Повітряних сил

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, У понеділок Володимир Зеленський пердставив одразу шістьох нових командирів у струткурах ЗСУ

У понеділок Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова.

Це очікуваний крок після того, як генерал-полковник Дроздов став фігурантом розслідування про катастрофу учбового Ан-26 під Чугуєвом у вересні минулого року.

Новим командиром Повітряних сил ЗСУ став генерал-майор Микола Олещук.

Автор фото, mil.in.ua Підпис до фото, Микола Олещук

До цього він був начальником штабу і першим заступником командувача Повітряного командування "Схід".

При цьому раніше Микола Олещук служив у протиповітряній обороні - був командиром радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300) зенітного ракетного полку.

З 2014 року брав участь у АТО, має кілька нагород.

Посади для "кіборгів"

Автор фото, dshv.mil.gov.ua / ІА "Рубрика" Підпис до фото, Максим Миргородський з позивним "Майк"

Також Володимир Зеленський призначив нового командира Десантно-штурмових військ.

Замість Євгена Мойсюка, якого нещодавно призначили заступником головнокомандувача ЗСУ Залужного, командувати десантниками буде Максим Миргородський, командир 95-ї бригади.

Максим Миргородський з позивним "Майк" - один з найбільш відомих бойових командирів в українській армії.

На початку війни на Донбасі він командував батальйоном 79-ї десантної бригади, з яким проводив рейди для прориву оточення українських сил.

Воював під Слов'янськом та Дебальцевим.

Восени 2014 року командував обороною Донецького аеропорту.

"Я бачив смерть і не хочу, щоб мої діти, не дай бог, це побачили. І буде це Донецький аеропорт чи якесь село, яке "немає значення", як хтось каже, але якщо буде треба, то у цьому селі ми всі ляжемо. А далі замість "Майка" прийде якийсь інший чоловік і буде битися", - розповідав Максим Миргородський в інтерв'ю "Радіо Свобода" у 2018 році.

Автор фото, dshv.mil.gov.ua Підпис до фото, "Майк" з ексміністром оборони Загороднюком

Водночас відзначав, що не вважає себе "кіборгом", бо безпосередньо у терміналах ДАПу не воював: "Я просто певний період координував оборону. У жовтні, листопаді 2014 року управління було через мене: бойові завдання, вибір цілей, логістика, вивезення поранених, контроль, все…"

"Майк" - перший повний лицар ордену "Богдана Хмельницького" (тобто, має всі три ці нагороди).

З 2018 року командував 95-ю десантно-штурмовою бригадою.

Автор фото, ІНФОРМАГЕНТСТВО МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ Підпис до фото, Олег Мікац (на передньому плані) у 2014-2015 роках командував 93-ю бригадою у районі Донецького аеропорту

Іншого командира оборони Донецького аеропорту - генерал-майора Олега Мікаца - Володимир Зеленський призначив командиром Оперативного командування "Схід".

На початку війни на Донбасі Олег Мікац командував 93-ю механізованою бригадою.

Разом з добровольчими батальйонами його бригада зайняла кілька важливих населених пунктів біля Донецька, зокрема Піски та Первомайське, а пізніше - Опитне.

Під час важких боїв за Донецький аеропорт командував його обороною.

"Під кінець в аеропорт заходили тільки добровольці ЗСУ. Було, коли командир десантників каже: "Так, треба йти в аеропорт". Хтось хоче, хтось не хоче, різні були ситуації. І от виходить дядько під років сорок і каже: "Ні, хлопці, якщо написано на роду померти, то помремо. А написано - бути героями, то будемо героями". Зібрав людей, і поїхали", - розповідав Олег Мікац в інтерв'ю BBC News Україна.

Автор фото, Роман Донік Підпис до фото, У січні 2015 по ЗМІ сепаратистів пройшла інформація, ніби комбриг 93-ї бригади потрапив у полон, однак це виявилося фейком

Він також додавав, що ДАП відіграв важливо роль під час боїв за Дебальцеве: "Якби не було українських військових в аеропорті, все могло б не закінчитися для України не лише втратою Дебальцевого - могли втратити й інші території: ДАП сковував сили супротивника".

Пізніше Олег Мікац керував навчальним центром "Десна", а з 2017 року - був заступником командувача військ оперативного командування "Захід".

Олег Мікац - перший український генерал, який ніколи не служив у Радянській армії.

Нагороджений орденом "Богдана Хмельницького" III ступеня.

Автор фото, Міноборони України

Новим командиром оперативного командування "Південь" став ще один генерал-майор Андрій Ковальчук з великим досвідом боїв літа 2014 року.

На початку АТО він був начальником штабу 80-ї аеромобільної бригади.

Влітку 2014 року був командиром підрозділів, які воювали у Луганському аеропорту. Там Андрія Ковальчука поранили, але він залишився зі своїми бійцями, які тримали оборону у відриві від основних сил АТО.

Пізніше командував проривом українських сил з Луганського аеропорту.

"Ми були відрізані. Нам нічим було оборонятися. У нас не залишилося жодної артилерійської системи, жодної одиниці техніки - тільки автомати, гранатомети і гранати. РПГ-7 залишився, яким ще можна боротися з танком чи БМП - за умов, якщо поцілиш, скажімо, в гусеницю і вона злетить. І 130 солдатів в аеропорту", - розповідав Андрій Ковальчук в інтерв'ю "Новинарні".

Автор фото, Міноборони України

З серпня 2014 року він командував 80-ю бригадою, а пізніше керував штабом Операції об'єднаних сил.

Має два ордени "Богдана Хмельницького" та звання "Герой України".

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, В українській армії продовжуються кадрові зміни на самому верху

Нові посади отримали ще два офіцери - полковник Сергій Літвінов став командиром Оперативного командування "Захід", а полковник Володимир Коваль - заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Раніше Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу та командира Операції об'єднаних сил.