TikTok став найбільш завантажуваним додатком 2020

1 година тому

Автор фото, Reuters

У 2020 році TikTok вийшов на перше місце за кількістю завантажень, залишивши позаду Facebook Messenger, - такими є дані аналітичної компанії App Annie, що спеціалізується на ринку цифрових технологій.

Розроблений у Китаї додаток дозволяє поширювати і ділитися відео. Із п'ятірки найпопулярніших за завантаженнями додатків у світі лише він не належить Facebook.

До імперії Марка Цукерберга належать WhatsApp, Instagram та Facebook Messenger, і вони домінують у рейтингах від 2018 року.

Популярність TikTok жодним чином не постраждала від того, що президент Дональд Трамп хотів заборонити завантажувати додаток у США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поепердні президент США Трамп хотів заборонити TikTok

Адміністрація Трампа вважала, що додаток загрожує національній безпеці через те, що китайський уряд має доступ до даних користувачів. Втім, компанія відкидала ці припущення.

Попередня домовленість, покликана розв'язати цю проблему, передбачала, що материнська компанія-власник TikTok мала продати свої активи у США американському технологічному гіганту Oracle та рітейлеру Walmart. Але угода, що отримала "зелене світло" від президента Трампа, так ніколи і не була схвалена китайським урядом.

Після того, як у січні цього року на посаду президента США заступив Джо Байден, указ Трампа скасували.

А компанія стала шукати нові способи залучити нових користувачів.

Минулого тижня TikTok випробував функцію зникнення кліпів, подібну до тих, що вже є на Snapchat, Facebook та Instagram.

TikTok Stories дозволятимуть користувачам бачити контент, опублікований на сторінках, за якими вони стежать, впродовж 24 годин - перед тим, як вони будуть видалені.

Таку можливість компанія передбачила після того, як WhatsApp запустив сервіс для користувачів, який знищує опубліковані фото чи відео після того, як їх передивитися.