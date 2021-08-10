Як зйомки реклами Alyona Alyona і Redbull біля Софії розлютили Кличка, поліцію і Мінкульт

47 хвилин(и) тому

Автор фото, КМДА Telegram Підпис до фото, Так виглядає Софійська площі після дрифтингу Red Bull. ФОТО КМДА

Компанія Red Bull оприлюднила в Іnstagram відео та фото, на яких видно, як на площі біля Софійського собору, якому понад тисячу років, на великій швидкості кружляють спортивні машини.

Дрифтинг відбувався посеред дня у історичній пішохідній зоні.

Автор фото, Red Bull UA Instagram Підпис до фото, Реперка Альона Альона була в одному з авто

На оприлюднених у соцмережі фото видно, що в авто були співачка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.

Крім того, за повідомленнями ЗМІ, за кермом одного з авто начебто перебував ірландець Конор Шанахан - один з найвідоміших дрифтерів у світі.

Ще у сторіз Red Bull UA у авто на Софійській площі видно коментатора кіберспорту Віталія Волочая.

Автор фото, Red Bull UA Instagram

"Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО", - прокоментував відео міністр культури Олександр Ткаченко.

На його погляд, "справа навіть не у засміченій бруківці, яку вже відмивають", але й у "жахливому ставленні до культури" та до "відношенні до безпеки людей довкола".

"Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані - на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі", - коментує урядовець, і висловлює сподівання, що організаторів та учасників рекламних зйомок притягнуть до відповідальності та оштрафують.

Те, що дрифтинг на Софійській площі відбувався для зйомок реклами, підтвердили і у Національній поліції, де відкрили кримінальну справу за фактом цих подій.

Заступник директора "Софія Київська" Вадим Кириленко оприлюднив відео гучного дрифтинга просто під дзвіницею.

Автор фото, Red Bull Instagram

"Подія сталася сьогодні вранці на Софійській площі. Організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням двох автівок, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Там також уточнюють, що справу порушено за статтею хуліганство, яка передбачає "покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років".

У КМДА повідомили, що київська влада "не давала жодних дозволів на організацію та проведення зйомок в історичному центрі столиці", та ще з "використанням екстремальних елементів".

Автор фото, Олексій Гончаренко

Депутат Олексій Гончаренко та ЗМІ повідомляють, що клінінгові компанії намагаються тепер відмити сліди шин на площі.

"Прямо зараз представники Red Bull намагаються відмити Софійську площу. Вони заявили, що "буде краще, ніж було". Поки що їхні старання не приносять жодного результату: площа вся чорна від шин і абсолютно понівечена", - написав Олексій Гончаренко.

Організатори акції від коментарів утримуються.

Автор фото, RedBul Facebook

Водночас на міжнародній сторінці бренду у Facebook користувачі з України вимагають компанію відмити Софійську площу та звільнити працівників, які придумали акцію.