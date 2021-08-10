Китай евакуював 150 тисяч людей, щоб звільнити шлях зірковому стаду слонів

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На своєму шляху стадо слонів затоптало багато посівів

Понад 150 тисяч людей довелося евакуювати зі шляху стада слонів у провінції Юньнань на південному заході Китаю.

14 слонів подорожують вже багато місяців, і місцева влада побоювалася конфліктів між слонами та людьми.

За подорожжю стада спостерігали 25 тисяч поліцейських - на машинах та за допомогою дронів, повідомляють державні ЗМІ.

Слони вийшли із заповідника приблизно 17 місяців тому.

Відтоді вони подолали близько 500 км і потрапили у заголовки світових видань. На своєму шляху вони не оминали не лише поля, але й села та міста, а також з'їли та витоптали збіжжя на мільйони доларів. До збитків також додалися і зруйновані будівлі.

Коли стадо підходило до якогось населеного пункту, його мешканців тимчасово евакуювали, адже люди намагалися б захистити свої домівки та посіви від слонів, і результат такого конфлікту був би небезпечним для обох сторін.

До червня слони дісталися до передмість столиці провінції, міста Куньмін.

До цього зусилля повернути слонів до заповідника не давали результатів, але врешті слони розвернулися і вирушили назад додому.

Автор фото, China Central Television (CCTV) Підпис до фото, Коли слони спали, за ними спостерігали з дронів

Ван Йонг, який очолював команду, яка спостерігала за слонами, заявив на пресконференції, що слони перетнули річку Юаньцзян і продовжили йти на південь. Щоб вони не збилися з правильного шляху, використовували загорожі зі струмом, штучні шляхи та приманки.

У неділю стадо перебувало за 200 км від заповідника, повідомляє Associated Press.

Експерти не певні, чому слони вирішили залишити місце, де жили, і вирушити у тривалу подорож.

Дехто припускає, що недосвідчений вожак міг повести стадо хибним шляхом. Інші вважають, що слони шукали собі іншого місця для життя.

Азійські слони належать до видів, що вимирають. В Китаї у дикій природі живуть лише близько 300 таких слонів, і більшість із них, так само як і заблукале стадо, - в провінції Юньнань.

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