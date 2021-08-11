Відео акул з дрона. Хижаки поряд, але люди їх не бачать

11 хвилин(и) тому

"Пильнуємо, поряд Норман!" - ці слова означають, що до пляжу підплила знайома акула.

Джейсон Ігліден щодня запускає в небо дрона і знімає прибережну смугу моря на пляжі Бонді в Сіднеї.

Люди в більшості випадків навіть гадки не мають, що морські хижаки нишпорять неподалік.

Але Норман вважається "безпечною" акулою.

Для автора відео неагресивна поведінка акули - ще один доказ того, що ставлення до цих мешканців океану треба міняти.