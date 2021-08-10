Схожий на Еболу. У Гвінеї з'явився ще один смертельний вірус

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірус Марбург назвали за назвою міста в Німеччині, де його вперше визначили у 1967

Всесвітня організація охорони здоров'я та уряд Гвінеї офіційно підтвердили першу смерть від хвороби Марбурга.

Її викликає вірус, схожий за своїми властивостями на вірус лихоманки Ебола.

Так само як і коронавірус, що є причиною Covid-19, він передається від тварин до людей.

Чоловік, ім'я якого не називають, захворів 25 липня та помер 2 серпня у селі поблизу міста Гукеду на межі кордонів Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне.

Його лікували від малярії, оскільки тест на вірус Ебола був негативним. Але розтин показав, що у його організмі був вірус Марбург.

Хворобу Марбурга вперше виявили у німецькому місті Марбурзі у 1967 році. Джерелом інфекції стали ввезені для дослідів із Африки зелені мартишки.

Тоді були зареєстрований 31 випадок захворювання із сімома смертями.

Надалі спалахи хвороби фіксували у Судані, Кенії, Анголі, Уганді, ПАР та Демократичній Республіці Конго.

Нинішній випадок - перший у Західній Африці.

Рівень смертності від цієї хвороби різниться від 24% до 88%. Вірус вражає органи травлення та центральну нервову систему, а лікування іде складно.

Першими симптомами є висока температура, сильний головний біль та слабкість.

Головними переносниками досить рідкої інфекції вважають кажанів. Зараження часто відбувається після відвідування печер або покинутих гірничих шахт, де є колонії кажанів.

Від людини до людини вірус Марбург передається повітряно-крапельним шляхом, через виділення та фізичний контакт, або контакт із поверхнями, до яких доторкався хворий.

Наразі невідомо, чи встиг "нульовий пацієнт" заразити ще когось. Ризик посилюється тим, у Гукеду кожної неділі відбувається великий ярмарок.

ВООЗ оцінила ступінь небезпеки як високий для Західної Африки та низький для решти світу. Тривожна новина надійшла лише через два місяці по тому, як ВООЗ оголосила про завершення чергового спалаху лихоманки Ебола у Гвінеї, яка від лютого цього року забрала 12 життів в країні.

"Потенціал поширення, який має вірус Марбург, вимагає зупинити його не самому початку", - заявив регіональний директор ВООЗ в Африці Мачидисо Моеті.

"Ми вітаємо високу готовність і швидку реакцію гвінейських лікарів. Ми працюємо із ними, спираючись на їхній досвід боротьби із лихоманкою Ебола, яка поширюється у схожий спосіб", - додав він.

Десять епідеміологів ВООЗ вже перебувають у Гвінеї. Три члени родини померлого та його лікар перебувають під постійним наглядом. Шукають також і інші контакти.

Вакцини проти хвороби Марбурга поки не існує.