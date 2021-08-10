Він теж? Губернатор Куомо подав у відставку через звинувачення у домаганнях

47 хвилин(и) тому

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Губернатор штату Нью-Йорк від демократів Ендрю Куомо подав у відставку по тому, як кілька жінок звинуватили його у сексуальних домаганнях. І розслідування підтвердило це.

"Найкраще, що я можу зробити зараз, це відійти в бік і дозволити уряду урядувати", - заявив він.

Губернатор також відкидає усі звинувачення, висунуті проти нього.

Його відставка набуде чинності через два тижні. Після цього керувати штатом буде його заступниця 62-річна Кеті Хочул.

Чому Куомо подав у відставку?

Розслідування, проведене офісом генерального прокурора Нью-Йорку, з'ясувало, що 63-річний губернатор сексуально домагався принаймні 11 жінок, включно із співробітницями.

"Незалежне розслідування дійшло висновку, що губернатор Нью-Йорка домагався багатьох жінок і у такий спосіб порушував федеральні закони та закони штату", - заявила генпрокурор штату Летиція Джеймс.

"За словами свідків, щоденний флірт, фізична близькість та недоречні коментарі губернатора були цілком звичайними", - заявила одна з керівниць розслідування Джун Кім.

Що кажуть свідки обвинувачення?

Жінки розповіли, що губернатор цілував і мацав їх, саджав до себе на коліна, хапав за груди.

Одна із жінок, які висувають звинувачення проти Куомо, співробітниця поліції, розповіла, що якось Куомо, проходячи повз неї, погладив по животу і спитав, скільки їй років. Вона відповіла, що їй ще немає й 30. На що Куомо, який на той момент нещодавно розлучився, пожартував, що вона надто стара для нього.

Крім того, губернатор пропонував своїй помічниці Шарлотт Беннет зробити татуювання на інтимних місцях, і цікавився, чи не має вона десь на тілі пірсингу.

Що каже сам Куомо?

Сам Ендрю Куомо заперечує усі звинувачення. Більше того, саме він ініціював розслідування у березні цього року.

"Я борець за натурою і мій інстинкт підказує боротися попри скандал, - я щиро вірю, що він є політично вмотивованим, що звинувачення несправедливі та неправдиві", - заявив він, оголошуючи про свою відставку.

Він також додав, що нинішня "траєкторія скандалу" обернеться місяцями суперечок і коштуватиме платникам податків "мільйонів доларів".

Пан Куомо також розповів, що звинувачення проти нього зашкодили його відносинам із доньками:

"Ми сиділи разом на дивані, і місяцями слухали ці жахливі звинувачення. Я бачив їхні очі, бачив вираз їхніх облич. Це боляче".

Він розповів, що сказав своїм донькам, що він "ніколи б свідомо не зневажив жінку і ніколи цього не робив".

Як реагують однопартійці?

Президент Джо Байден, який здобув свою нинішню посаду, балотуючись від Демократичної партії, заявив, що його однопартійцю варто піти з посади.

"Думаю, йому варто подати у відставку. Наскільки я розумію, законодавчий орган штату може ухвалити рішення про імпічмент", - прокоментував президент Байден результати розслідування.

Речниця Білого дому Джейн Псакі повідомила, що президент не розмовляв зі своїм старим другом весь час після того, як були оприлюднені результати розслідування.

Вона також привітала "хоробрість жінок", які наважилися висунути звинувачення проти Куомо.

Засудили свого однопартійця і інші провідні демократи, серед яких спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості у Сенаті, сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шумер.

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