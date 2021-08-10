Олімпійські скандали, Мессі в Парижі та позов проти принца Ендрю. Теленовни ВВС
У випуску 10 серпня:
- Чому замість тренерів у Токіо поїхали чиновники та які причини того, що Україна посіла найнижчу в своїй історії сходинку у командному заліку.
- Ліонель Мессі приїхав до Парижа, вочевидь, щоб почати грати за "ПСЖ".
- Проти британського принца Ендрю подала в суд американка, що звинувачує його у сексуальних домаганнях.
- Пенсіонер із QR-кодом у Вінниці. Вуличний музикант навчився збирати пожертви у сучасний спосіб.
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