86-річний дідусь загинув від обстрілу бойовиків на Донбасі. Влучили в хату

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Павло Кириленко Підпис до фото, Наслідки обстрілу села, де загинув 86-річний дідусь

Внаслідок обстрілу бойовиками підконтрольного українській владі села на Донбасі загинув 86-річний дідусь.

"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у Facebook.

На фотографії видно уламки хати, яку зруйнувало обстрілом.

Новоселівка Друга - маленьке село, яке розташоване на північ від контрольованого бойовиками міста Ясинувата неподалік від Донецька.

За словами Кириленка, правоохоронці встановлюють обставини злочину.

Натомість бойовики зранку 11 серпня повідомили про обстріли Ясинуватої з боку ЗСУ.

Загиблий боєць

Автор фото, УНІАН

Загиблий цивільний - не єдина втрата на Донбасі.

За минулу добу через обстріли там було троє поранених українських бійців.

Один з них згодом помер у госпіталі, повідомляє пресцентр ООС.

За підрахунками BBC News Україна, це друга бойова втрата української армії у серпні, та 11-а - від початку літа.

27 липня 2020 року на Донбасі було оголошено перемир'я.

"Повне і всеосяжне" перемир'я справді працювало у перші місяці - з 27 липня і до кінця минулого року моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості обстрілів у 30 разів.

Автор фото, ПРЕСЦЕНТР ООС Підпис до фото, Пошкоджений будинок від попередніх обстрілів

А бойові втрати ЗСУ за ці п'ять місяців складали четверо загиблих і 20 поранених.

За підрахунками BBC News Україна, за рік перемир'я на фронті (до 27 липня 2021 року) загинуло 55 українських бійців.

Це з урахуванням кількох смертей від підривів на мінах, які не завжди фіксують як бойові втрати.

Кількість поранених і контужених - більше сотні.

У Генштабі ЗСУ наводять дещо менші цифри - там кажуть, що з 27 липня 2020 року по 18 липня 2021 року на Донбасі загинули 45 українських військових, ще 150 були поранені.

Найбільше загиблих від снайперів, артилерійських обстрілів та протитанкових ракетних комплексів (ПТРК).