86-річний дідусь загинув від обстрілу бойовиків на Донбасі. Влучили в хату
Внаслідок обстрілу бойовиками підконтрольного українській владі села на Донбасі загинув 86-річний дідусь.
"Трагічна звістка із села Новоселівка Друга Очеретинської громади: внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження", - повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у Facebook.
На фотографії видно уламки хати, яку зруйнувало обстрілом.
Новоселівка Друга - маленьке село, яке розташоване на північ від контрольованого бойовиками міста Ясинувата неподалік від Донецька.
За словами Кириленка, правоохоронці встановлюють обставини злочину.
Натомість бойовики зранку 11 серпня повідомили про обстріли Ясинуватої з боку ЗСУ.
Загиблий боєць
Загиблий цивільний - не єдина втрата на Донбасі.
За минулу добу через обстріли там було троє поранених українських бійців.
Один з них згодом помер у госпіталі, повідомляє пресцентр ООС.
За підрахунками BBC News Україна, це друга бойова втрата української армії у серпні, та 11-а - від початку літа.
27 липня 2020 року на Донбасі було оголошено перемир'я.
"Повне і всеосяжне" перемир'я справді працювало у перші місяці - з 27 липня і до кінця минулого року моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості обстрілів у 30 разів.
А бойові втрати ЗСУ за ці п'ять місяців складали четверо загиблих і 20 поранених.
За підрахунками BBC News Україна, за рік перемир'я на фронті (до 27 липня 2021 року) загинуло 55 українських бійців.
Це з урахуванням кількох смертей від підривів на мінах, які не завжди фіксують як бойові втрати.
Кількість поранених і контужених - більше сотні.
У Генштабі ЗСУ наводять дещо менші цифри - там кажуть, що з 27 липня 2020 року по 18 липня 2021 року на Донбасі загинули 45 українських військових, ще 150 були поранені.
Найбільше загиблих від снайперів, артилерійських обстрілів та протитанкових ракетних комплексів (ПТРК).