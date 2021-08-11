Red Bull вибачився за дрифт під Софією. Alyona Alyona послалась на День Незалежності

18 хвилин(и) тому

Автор фото, КМДА Telegram Підпис до фото, Так виглядає Софійська площі після дрифтингу Red Bull. Фото КМДА

Компанія Red Bull Україна попросила вибачення за дрифт спортивних машин біля Софійського собору, який розлютив чимало киян.

"Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми дотрималися усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо", - йдеться в Instagram компанії.

Водночас в компанії зазначають, що з самого початку планували залишити місце прибраним після зйомок, і ця робота триває.

"Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом", - обіцяють у Red Bull Україна.

Площу мили відучора, проте станом на ранок, як повідомив канал "Україна 24", практично нічого змити не вдалось.

Реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко), яка перебувала в одній з машин, також прокоментувала інцидент.

У своєму Instagram вона заявила, що учасників запевнили у наявності всіх дозволів на проведення заходу.

"Це не була зйомка реклами чи зйомка мого кліпа тощо. В Україну прилетів гонщик Конор Шанахан, який входить в топ-10 дрифтерів світу. Red Bull хотів зняти разом із ним відео, як нам сказали, до Дня Незалежності, й вирішили підключити декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів була я і моя роль полягала у тому, щоб просто покататися на дрифт-машині", - пояснила співачка.

10 серпня компанія Red Bull оприлюднила в Іnstagram відео та фото, на яких видно, як на площі біля Софійського собору, якому понад тисячу років, на великій швидкості кружляють спортивні машини.

Дрифтинг відбувався посеред дня у історичній пішохідній зоні.

"Жодних погоджень на зйомки на Софійській площі дрифту автомобілів керівництво Національного заповідника "Софія Київська" не надавало", - заявили в Національному заповіднику "Софія Київська".

Там нагадали, що всі дозволи на проведення заходів на площі надаються виключно у випадку погодження з заповідником.

Організаторів дрифтингу піддали критиці Міністерство культури, КМДА та поліція.

У КМДА оцінили суму збитків для міста у 50 тисяч грн. Поліція відкрила кримінальну справу.

Автор фото, Red Bull UA Instagram Підпис до фото, Реперка Alyona Alyona була в одному з авто

Хто брав участь у дрифті?

На оприлюднених у соцмережі фото видно, що в авто були співачка Alyona Alyona та чемпіон України із дрифтингу Олександр Гринчук.

За кермом одного з авто начебто перебував ірландець Конор Шанахан - один з найвідоміших дрифтерів у світі.

Ще у сторіз Red Bull UA у авто на Софійській площі видно коментатора кіберспорту Віталія Волочая.

Автор фото, Red Bull UA Instagram

Як відреагував Мінкульт та КМДА

"Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО", - прокоментував відео міністр культури Олександр Ткаченко.

На його погляд, "справа навіть не у засміченій бруківці, яку вже відмивають", але й у "жахливому ставленні до культури" та до "відношенні до безпеки людей довкола".

"Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані - на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі", - коментує урядовець, і висловлює сподівання, що організаторів та учасників рекламних зйомок притягнуть до відповідальності та оштрафують.

Заступник директора "Софія Київська" Вадим Кириленко оприлюднив відео гучного дрифтинга просто під дзвіницею.

Те, що дрифтинг на Софійській площі відбувався для зйомок реклами, підтвердили і у Національній поліції, де відкрили кримінальну справу за фактом цих подій.

У КМДА повідомили, що київська влада "не давала жодних дозволів на організацію та проведення зйомок в історичному центрі столиці", ще й з "використанням екстремальних елементів".

Пізніше заступник голови КМДА Олексій Кулеба заявив: "Організатори знехтували забороною муніципалітету на проведення дрифту на автівках, не встановили жодних огороджувальних елементів, чим створили значну небезпеку для пішоходів".

"Екстремали забруднили та пошкодили гумою автошин кам'яну бруківку. Загальна сума збитків - близько 50 тис. гривень. У процесі аналізу фактів сума збитків може збільшитися", - оцінив він заподіяну шкоду.

Автор фото, Red Bull Instagram

Як реагує поліція

"Подія сталася сьогодні вранці на Софійській площі. Організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням двох автівок, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Там також уточнюють, що справу порушили за статтею хуліганство, яка передбачає "покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років".

Прокуратура Києва уточнила, що увечері 10 серпня обидві машини, які брали участь у дрифті, вилучили.

Автор фото, Олексій Гончаренко

Радник столичного мера Ігор Луценко написав у Facebook, що захід біля Софії "теоретично мала б зупинити поліція, але..."

"А так київська влада оштрафувала Єлизавету Олашко, керівника зйомок, на 1700 грн, це все, що могли зробити в рамках закону", - пише громадський діяч і додає: "Зараз рахують збитки, щоб писати заяву про кримінальне правопорушення".

У коментарях до цього допису користувачі нагадують, що з іншого боку Софійської площі - ближче до Михайлівської - розташоване головне управління Національної поліції в Києві, де мали б звернути увагу на те, що відбувається поруч.

Автор фото, RedBul Facebook

Водночас на міжнародній сторінці бренду у Facebook користувачі з України почали вимагати від компанії відмити Софійську площу та звільнити працівників, які придумали акцію.