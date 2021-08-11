Антивакцинатори кажуть, що вакциновані стануть зомбі, як у "Я - Легенда". Сценарист заперечує

Шаян Сардарізаде

BBC Monitoring

28 хвилин(и) тому

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Один зі сценаристів постапокаліптичного горору "Я - легенда" прокоментував поширення чуток про перетворення людей на зомбі внаслідок вакцинації від Covid-19. Він нагадав користувачам соцмереж, які використали сюжет фільму для своїх аргументів, що зомбіфільми є лише витвором людської фантазії.

Фільм 2007 року з Віллом Смітом у головній ролі розповідає про невдалу спробу генетично модифікувати кір для лікування раку, внаслідок чого загинуло 99% населення світу. Ті, хто виживає після зараження, перетворюються у мутантів-вампірів.

Твердження, що щось подібне станеться з людьми, які вакцинуються від Covid, поширюють у соціальних мережах.

Минулого тижня New York Times повідомила, що власник магазину окулярів в Бронксі, штат Нью-Йорк, відчайдушно намагався переконати деяких зі своїх співробітників вакцинуватися проти Covid. Йому нагадали про сюжет фільму "Я - легенда" як привід для занепокоєння.

"Одна зі співробітниць сказала, що стурбована тим, що, на її думку, саме через вакцину персонажі фільму "Я - легенда" перетворилися на зомбі", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на цю статтю, 59-річний Аківа Голдсман, співавтор сценарію "Я - легенда", який базувався на однойменному романі 1954 року, написав у Twitter: "О Боже. Це фільм. Це я придумав. Це. Не. Правда".

Безпідставні дописи та меми, які цитують фільм як причину не робити щеплення від Covid, місяцями з'являються у соцмережах. Деякі з них Facebook позначив як дезінформацію.

Деякі меми твердять, що вакцинація перетворює людей на зомбі, що спотворює сюжет та вигадану природу фільму.

Інший мем стверджує, що дія фільму відбувається у 2021 році, що відповідає часу пандемії та вакцинації. Насправді у фільмі події відбуваються у 2012 році.

"Я - легенда" - не єдиний фільм, який противники вакцинації використовують для поширення дезінформації про COVID та вакцини. Інші фільми, такі як "Останній нащадок Землі" та "Матриця", також з'являлися у подібних мемах та публікаціях.