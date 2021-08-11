"Зайвих" чиновників на Олімпіаді не було - міністр спорту відкинув звинувачення Беленюка

1 година тому

Автор фото, Національний олімпійський комітет України

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заперечив звинувачення про "зайвих" спортивних функціонерів в українській делегації на Олімпіаді-2020, через яких, мовляв, не взяли тренерів для підтримки спортсменів безпосередньо на змаганнях.

За словами міністра, в Токіо було лише 15 людей, які "обслуговували" майже три сотні спортсменів і тренерів.

Раніше українська стрибунка з жердиною Марина Килипко після п'ятого місця на Олімпіаді емоційно висловилася про те, що могла б посісти і вищу сходинку, якби поруч з нею був її особистий тренер. Однак він у делегацію не потрапив.

А олімпійський чемпіон і депутат Жан Беленюк припустив, що у делегації насправді були люди, "без яких можна було і прожити".

Чому не взяли тренерів

Міністр Гутцайт пояснив, що за вимогами Міжнародного олімпійського комітету на 100% спортсменів, які їдуть на Олімпіаду, у делегацію можна включати лише 50% персоналу: особистих тренерів, лікарів, масажистів, психологів.

Федерація кожного виду спорту вирішує, хто увійде в ці списки.

Автор фото, Вадим Гутцайт Підпис до фото, Вадим Гутцайт

"Федерація легкої атлетики на виконкомі разом вирішила, скільки тренерів і хто їде. Обов'язково [спортсмени] топ-10 світового рейтингу будуть забезпечені усім необхідним: усіма лікарями, тренерами, масажистами", - розповів Вадим Гутцайт в ефірі каналу "Україна 24".

Раніше міністр вже пояснював, що Марина Килипко у топ-10 перед Олімпіадою не входила, тому її тренера в Токіо не взяли.

"Але там були тренери, які допомагали їй виступати. І так у кожному виді спорту. Наприклад, у боротьбі було 11 учасників - 10 тренерів поїхало їм допомагати. Легкоатлетів було 47 на Олімпійських іграх - і було 30 тренерів", - відзначив міністр.

15 чиновників: багато чи мало?

Автор фото, Вадим Гутцайт Підпис до фото, Окрім спортсменів і їхніх тренерів до складу олімпійської делегації також увійшли мінстр молоді та спорту Вадим Гутцайт і голова Національного олімпійського комітету Сергій Бубка, а також їхні заступники

Олімпійський чемпіон та заступник голови парламентського комітету з питань молоді і спорту Жан Беленюк через ситуацію з Мариною Килипко припустив, що кілька спортивних чиновників можна було б залишити в Україні, а замість них включити в делегацію тренерів.

"Делегація у першу чергу для того, щоб зробити комфортні умови нашим спортсменам безпосередньо на змаганнях. І якщо треба повезти тренера замість якогось представника, то, я впевнений, треба робити вибір на користь спортсмена і його тренера", - розповів Жан Беленюк у коментарі тій же "Україні 24".

За його словами, у делегаціях періодично є люди, "без яких можна було і прожити".

Автор фото, Reuters

В офіційному списку делегації до її "штабу" входять міністр спорту і кілька його заступників, президент Національного олімпійського комітету з заступниками та інші спортивні функціонери.

Міністр Вадим Гутцайт з точкою зору Жана Беленюка не погодився.

"На Олімпійських іграх було 28 людей, які обслуговували [збірну]. Тому що ми, я як міністр, ми обслуговуємо наших спортсменів", - розповів міністр.

І, за його словами, 28 чиновників були в Токіо не одночасно: "14 людей було у першій черзі, потім вони від'їжджали в Україну, і далі 14-15 людей працювали на нашу збірну".

Автор фото, Пресс-служба Нестора Шуфрича Підпис до фото, Нестор Шуфрич був у Токіо й мав акредитацію, хоча у складі делегації не вказувався. Пан Шуфрич зараз очолює Федерацію стрільби з лука

"Було 270-280 тренерів і спортсменів в [олімпійському] селищі. І 15 людей було на обслуговуванні нашої збірної. Це багато чи мало - 15 людей?" - запитав Вадим Гутцайт.

"Якщо потім не буде квитків чи інших потрібних речей для спортсменів, то будуть [казати]: а нам не допомагали!" - аргументував міністр.

Не провальний виступ

Автор фото, Національний олімпійський комітет України

Вадим Гутцайт також не погодився з тим, що виступ української збірної на Олімпіаді в Токіо з єдиною золотою медаллю був провальним.

"Є два неофіційних підрахунки по медалях: по золотих медалях та по загальній кількості медалей. Україна шістнадцята по загальній кількості медалей з 206 країн, які брали участь в Олімпіаді. Я вважаю, що це успіх наших спортсменів", - наголосив міністр.

Загалом же збірна України в Токіо виграла 19 медалей: 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових.