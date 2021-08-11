70% українців не вважають себе одним народом з росіянами. Чому такі різні дані двох опитувань

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Прихильник "одного народу" у захопленій міськраді Маріуполя, травень 2014 року

70% українців не погоджуються з тезою російського керівника Володимира Путіна про те, що росіяни та українці є одним народом. Лише 12,5% опитаних підтримують її. Такими є результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 29 липня по 4 серпня методом інтерв'ю за місцем проживання респондентів.

В опитуванні взяли участь понад 2 000 респондентів в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних уряду районів Донбасу. Похибка не перевищує 2,3%.

"З висловленою в цій статті тезою, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики, згодні 12,5% громадян України, не згодні 70% (17% не визначилися)", - повідомляють у Центрі Разумкова.

Незгоду з тезою про "один народ" висловили більшість жителів усіх регіонів України: на Сході не згодні з нею 52%, а згодні 22%, на Півдні - не згодні 59%, натомість 19% погоджуються. У Центрі не погодилися 74% опитаних, а підтримали 12%, на Заході відповідно 90% і 0,4%.

За віком тезу Путіна підтримали лише 16% старших за 60 років і 10% молодших за 40 років.

"Серед україномовних респондентів (тих, що спілкуються вдома українською мовою) поділяють позицію Путіна з цього питання 7%, серед російськомовних — 21%, і в обох зазначених групах більшість (відповідно 81% і 55%) її не поділяють", - зазначають у Центрі Разумкова.

Серед етнічних росіян тезу підтримують 30% опитаних, серед етнічних українців 11%.

Більшість виборців провідних партій також не поділяють тезу "про один народ". Серед виборців "Європейської солідарності" її підтримали лише 3%, "Слуги народу" - 6%, "Батьківщини" - 8,5%. Серед виборців ОПЗЖ не згодні з тезою про "один народ" 40% виборців, згодні - 33%.

У "Рейтингу" інші цифри

27 липня соціологічна група "Рейтинг" опублікувала опитування на цю ж тему. Цифри в ньому відрізняються, але й питання респондентам ставили інше:

"Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що "росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору".

Більшість опитаних (55%) не погодилися із заявою про "один народ", зазначили автори дослідження.

Водночас 41% українців вважають себе "одним народом" з росіянами. Такий погляд на спільність народів найбільше поширений у східній Україні та серед вірян УПЦ МП - там з цією думкою погоджуються 60%.

Серед вірян ПЦУ 33% опитаних вважають українців та росіян "одним народом", а 65% відповіли на це питання негативно.

Автор фото, Група "Рейтинг"

В свіжому опитуванні Центру Разумкова немає слів про "історичний та духовний простір", який міг вплинути на відповідь частини православних.

Адже УПЦ МП є частиною Російської православної церкви і саме її віряни найбільше погодились з Путіним в опитуванні "Рейтингу".

Коли ж у питанні не було згадок про духовність, цифри виявились суттєво іншими.

Кілька соціологів, з якими поспілкувалась ВВС News Україна й які були причетні до цих досліджень, припустили, що саме різні формулювання питань призвели до різних цифр.

Висловлювання Путіна

Протягом кількох останніх років президент Росії Володимир Путін кілька разів називав українців та росіян "одним народом".

Так у лютому 2020 року він аргументував це спільною мовою.

"Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було жодної різниці у мові. І лише внаслідок полонізації та частка українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, лише десь, здається, у XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності", - розповів Путін в інтерв'ю ТАСС.

А нещодавно він написав цілу статтю про історію, в якій знову назвав українців і росіян "єдиним цілим", що належить до "одного історичного і духовного простору".

Автор фото, Getty Images

Згадавши Куликовську битву, Велике Князівство Литовське, Річ Посполиту, Переяславську Раду, Північну війну зі Швецією, Івана Мазепу, війни з Османською імперією, часи УНР, СРСР, та, зрештою, роки незалежності України, Володимир Путін традиційно звинуватив ЄС та США у тому, що вони "планомірно і наполегливо" підштовхували Київ до того, "щоб згорнути економічну співпрацю з Росією".

Українські та російські історики спростовували такі історичні екскурси російського президента як такі, що не відповідають сучасним підходам.