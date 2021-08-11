Тарифи на електроенергію знизять: для кого і коли

17 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт/год на місяць, знизять до 1,44 грн за кВт/год. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, зниження діятиме з 1 жовтня 2021 року.

"Для тих українських родин, які споживають понад 250 кВт/год на місяць ціна залишається без змін - тобто 1 гривня 68 копійок", - повідомив Шмигаль.

Ціни на електроенергію підвищили з 1 січня 2021 року. Тоді уряд скасував пільговий тариф на перші 100 кВт/год і встановив ціну 1,68 грн за кВт/год.

Наприкінці липня секретар РНБО Олексій Данилов попередив, що РНБО розглядає можливість запровадити тимчасові адміністрації на підприємствах енергетики.

За його словами, РНБО спостерігає небезпечні тенденції у галузі енергетики, а також бачить ознаки монополізації на ринку електроенергії.

Пан Данілов перелічив прізвища бізнесменів, яких може стосуватися таке рішення РНБО.

"Існує вісім прізвищ, вони не є секретом: це пан Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко, і громадянин Російської Федерації Воєводін. Вони володіють розподільчою мережею, яка є безпосередньо в їхній власності", - заявив секретар РНБО.