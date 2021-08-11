Facebook видалив мережу акаунтів з Росії, які ширили фейки про західні вакцини

9 хвилин(и) тому

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Американська компанія Facebook видалила понад 300 акаунтів з Росії, які поширювали контент проти щеплень. Як випливає зі звіту компанії, ці акаунти публікували фейки про західні вакцини, наприклад, поширювали інформацію, що вакцина AstraZeneca нібито перетворює людей на шимпанзе.

Як зазначено у звіті, компанія видалила 65 акаунтів у Facebook і 243 аккаунти в Instagram.

Мережа цих акаунтів працювала на різних платформах і була націлена насамперед на аудиторію в Індії, Латинській Америці і - меншою мірою - США.

"Наше розслідування виявило зв'язок цієї кампанії з Fazze - дочірньою компанією зареєстрованої в Британії маркетингової фірми, діяльність якої велася в основному з Росії. Зараз Fazze заблокована на нашій платформі", - йдеться у звіті.

У чому полягала кампанія?

У документі стверджується, що кампанія проти щеплень, яку вела мережу акаунтів, складалася з двох хвиль. Під час першої хвилі - в листопаді і грудні 2020 року - в мережі розмістили меми та коментарі про те, що вакцина AstraZeneca може перетворити людей в шимпанзе.

Через п'ять місяців, в травні 2021 року акаунти почали ставити під сумнів ефективність вакцини Pfizer, посилаючись на якийсь витік документів з компанії AstraZeneca.

"Показово, що обидві фази кампанії збігалися у часі з тими періодами, коли деякі уряди, в тому числі в Латинській Америці, Індії і США, обговорювали можливість екстреної видачі дозволу на ці вакцини", - йдеться в звіті.

В рамках кампанії створювалися оманливі статті та петиції, які поширювалися на різних платформах, в тому числі на Reddit, Medium і Change.org, а також за допомогою фейкових акаунтів у Facebook та Instagram.

Як розкрили мережу?

Суть кампанії полягала в тому, щоб залучати інфлюенсерів з великою аудиторією у Instagram, YouTube і TikTok до публікації контенту з певними хештегами, але без розкриття джерела повідомлень, йдеться у звіті.

При цьому мережі акаунтів так і не вдалося зібрати свою аудиторію, зазначає Facebook. В Instagram їхнім постам не ставили лайки, їхня петиція на мові хінді на Change.org зібрала лише 900 підписів, а під її англомовною версією підписалися 550 осіб.

Лише оплачені пости інфлюенсерів змогли залучити деяку увагу користувачів. Але в підсумку саме співпраця з блогерами і занапастила всю кампанію - мережу розкрили після того, як кілька інфлюенсерів публічно їх викрили, додали в Facebook.