Google хоче зменшити зарплату тим, хто постійно працює з дому
Працівникам Google у США, які вирішили працювати з дому постійно, можуть скоротити зарплату.
Технологічний гігант розробив калькулятор оплати праці, який дозволяє працівникам побачити, як на ній позначиться робота з дому чи офісу.
Багато працівників перейшли на віддалену роботу через пандемію Covid.
Тепер компанії будують плани про те, як працюватимуть їхні співробітники, коли пандемія піде на спад, - попри те, що США і далі борються зі штамом Дельта.
Деякі компанії з Кремнієвої долини відчайдушно прагнуть повернути працівників за робочі столи й експериментують зі структурою оплати праці.
Технологічні гіганти, в тому числі Microsoft, Facebook та Twitter, запропонували меншу заробітну плату співробітникам, які мешкають там, де проживання дешевше, і працюють з дому.
Водночас менші компанії, такі як Reddit та Zillow, заявили, що платитимуть однакову зарплату незалежно від того, де працює людина. На їхню думу, це сприяє різноманітності співробітників.
Речник Google заявив: "Обсяг наших компенсаційних пакетів завжди визначався місцем розташування, і ми завжди платимо по верхній частині місцевого ринку залежно від того, звідки працює робітник".
"Наш новий Інструмент визначення місця роботи розроблений, щоб допомогти працівникам ухвалити обґрунтовані рішення про те, з якого міста чи штату їм працювати", - кажуть в Google і пояснюють: калькулятор допоможе працівникам порахувати, як зміниться їхня заробітна плата залежно від місця їхньої роботи.
Задоволені не всі
Один зі співробітників Google, який працює з Сіетлу, і на поїздку на роботу має витрачати дві години, поскаржився Reuters, що йому загрожує скорочення зарплати на 10%, якщо він вирішить працювати з дому постійно.
"Це скорочення зарплати дорівнює моєму останньому підвищенню, - розповідає співробітник. - Я не для того так важко працював, щоб мене підвищили, а потім скоротити зарплату".
Джейк Розенфельд, професор соціології Вашингтонського університету в Сент-Луїсі каже, що цей крок Google змушує непокоїтись за ті категорії людей, на яких він позначиться найбільше, зокрема на сім'ях.
"Зрозуміло, що Google не має цього робити, - каже він - Google, за визначенням, виплачував цим працівникам 100% їхньої попередньої заробітної плати. Не йдеться про те, що компанія не може собі дозволити платити працівникам, що працюють віддалено, так само".
Якщо нова схема запрацює, співробітнику Google у Стемфорді (штат Коннектикут), який розташований за годину їзди на потязі від Нью-Йорка, платитимуть на 15% менше. У районах Сіетла, Бостона та Сан-Франциско різниця становитиме 5%-10%.