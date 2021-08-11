Google хоче зменшити зарплату тим, хто постійно працює з дому

17 хвилин(и) тому

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Працівникам Google у США, які вирішили працювати з дому постійно, можуть скоротити зарплату.

Технологічний гігант розробив калькулятор оплати праці, який дозволяє працівникам побачити, як на ній позначиться робота з дому чи офісу.

Багато працівників перейшли на віддалену роботу через пандемію Covid.

Тепер компанії будують плани про те, як працюватимуть їхні співробітники, коли пандемія піде на спад, - попри те, що США і далі борються зі штамом Дельта.

Деякі компанії з Кремнієвої долини відчайдушно прагнуть повернути працівників за робочі столи й експериментують зі структурою оплати праці.

Технологічні гіганти, в тому числі Microsoft, Facebook та Twitter, запропонували меншу заробітну плату співробітникам, які мешкають там, де проживання дешевше, і працюють з дому.

Водночас менші компанії, такі як Reddit та Zillow, заявили, що платитимуть однакову зарплату незалежно від того, де працює людина. На їхню думу, це сприяє різноманітності співробітників.

Автор фото, Getty Images

Речник Google заявив: "Обсяг наших компенсаційних пакетів завжди визначався місцем розташування, і ми завжди платимо по верхній частині місцевого ринку залежно від того, звідки працює робітник".

"Наш новий Інструмент визначення місця роботи розроблений, щоб допомогти працівникам ухвалити обґрунтовані рішення про те, з якого міста чи штату їм працювати", - кажуть в Google і пояснюють: калькулятор допоможе працівникам порахувати, як зміниться їхня заробітна плата залежно від місця їхньої роботи.

Задоволені не всі

Один зі співробітників Google, який працює з Сіетлу, і на поїздку на роботу має витрачати дві години, поскаржився Reuters, що йому загрожує скорочення зарплати на 10%, якщо він вирішить працювати з дому постійно.

"Це скорочення зарплати дорівнює моєму останньому підвищенню, - розповідає співробітник. - Я не для того так важко працював, щоб мене підвищили, а потім скоротити зарплату".

Джейк Розенфельд, професор соціології Вашингтонського університету в Сент-Луїсі каже, що цей крок Google змушує непокоїтись за ті категорії людей, на яких він позначиться найбільше, зокрема на сім'ях.

"Зрозуміло, що Google не має цього робити, - каже він - Google, за визначенням, виплачував цим працівникам 100% їхньої попередньої заробітної плати. Не йдеться про те, що компанія не може собі дозволити платити працівникам, що працюють віддалено, так само".

Якщо нова схема запрацює, співробітнику Google у Стемфорді (штат Коннектикут), який розташований за годину їзди на потязі від Нью-Йорка, платитимуть на 15% менше. У районах Сіетла, Бостона та Сан-Франциско різниця становитиме 5%-10%.