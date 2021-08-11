Зірку фільму "В бій ідуть одні старики" відсторонили від викладання через секс-скандал

11 серпня 2021

Автор фото, УНІАН

Викладача Київського університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Володимира Талашка відсторонили від викладання через звинувачення у сексуальних домаганнях зі сторони колишніх студенток та абітурієнток.

Про це розповіла проректорка університету з наукової роботи Галина Миленька.

Сам Володимир Талашко всі звинувачення проти себе відкидає й називає їх фейком.

"Ніхто з нас про це не чув"

За словами Галини Миленької, в університеті опитали усіх працівників: "Ніхто з нас про це не чув, тому ми не знали, як реагувати".

"Через розголос ми створили робочу групу для з'ясування причин і фактів, які з'явилися у Facebook", - розповіла проректорка у коментарі "Громадському радіо".

Група почне роботу з першого вересня, коли всі викладачі повернуться з відпусток. А зараз її учасники вивчають всі матеріали.

"Зараз Володимир Талашко у відпустці. З першого вересня він буде відсторонений від роботи на час дії робочої комісії. Скільки це триватиме, я сказати не можу, бо не є юристкою", - додала Галина Миленька.

Вона також розповіла, що Володимир Талашко набрав перший курс студентів, але тепер його замінять.

За її словами, сам він у розмовах з керівниками відкидає обвинувачення.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Народний артист України Володимир Талашко під час кіноконцерту "Українське кіно. 900 аргументів Кіностудії Олександра Довженка". Київ, 13 грудня 2015 року

"Він спростовує усі факти, викладені у дописах у Facebook", - передала слова самого викладача проректорка.

За її словами, Міністерство культури порадило студенткам звернутися з офіційними заявами до університету. "Ми не можемо зустрітися з авторками дописів, бо не маємо їхніх контактів, не знаємо, у яких роках вони навчалися" - повідомила Галина Миленька.

Вона також розповіла, що з дописів у соцмережах випливає, ніби дівчата скаржилися через можливі домагання Володимира Талашка у деканат.

Але опитані працівники деканату це не підтверджують: "Вони сказали, що жодного разу ніхто зі студенток на Талашка за 43 роки його роботи не скаржився".

"Бажано, щоб усі дівчата надали нам свої контакти, щоб зверталися, щоб був якийсь пакет, щоб можна було працювати. Ми готові також вислухати дописувачок анонімно", - резюмувала Галина Миленька.

Раніше про початок службового розслідування вже заявили у Міністерстві культури.

"Це фейк"

Сам актор всі звинувачення багато разів заперечив.

"Це фейк, це викид енергії тих людей, які чогось там хочуть. Нічого подібного, нічого того, про що говорять, не було", - заперечив Володимир Талашко в коментарі виданню "Настоящее время".

А на питання про те, що жінки звинувачують його в тому, що він запрошував їх додому (в історіях йдеться, що він так пропонував допомогти підготуватися до екзаменів з акторської майстерності), Володимир Талашко відповів, що "я тепер, якщо буду це робити, то тільки зі свідками".

75-річний Талашко багато років викладає в університеті Карпенка-Карого.

Він відомий своїми ролями у фільмах "В бій ідуть одні старики", "Капітан Немо".

Автор фото, knutkt.com.ua

Кілька жінок у соцмережах розповіли, що коли вони були ще студентками і абітурієнтками, Талашко запрошував їх до себе додому під приводом репетицій і там домагався - чіплявся, роздягав.

За це викладач нібито обіцяв допомогти у вступі чи з кар'єрою.

Першим ці історії опублікував у Facebook сценарист Богдан Панкрухін. У коментарях під його постами своїми історіями домагань від Талашка почали ділитися десятки жінок.

Жінки пишуть, що відчували сором і не розповідали про це раніше ні іншим викладачам, ні батькам. Вважали у всьому винними себе.

Співрозмовниця ВВС News Україна - колишня студентка вузу - розповіла, що такі історії вони між собою обговорювали давно. Й подібні речі могли робити щонайменше кілька викладачів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Більшість жінок у світі зазнавали домагань