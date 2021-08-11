Гнучкі й складаються: Samsung представила смартфони Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3

1 година тому

Автор фото, Samsung.com

Компанія Samsung представила дві нові моделі телефонів з гнучким екраном - Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. Обидва смартфони складаються і мають гнучкий екран-плівку. Крім того, компанія показала новий розумний годинник Galaxy Watch 4 і бездротові навушники Galaxy Buds.

Презентація Samsung Galaxy Unpacked транслювалася в прямому ефірі на YouTube і в соціальних мережах.

Нові складані телефони використовують процесор Snapdragon 888 - такий же як, наприклад, у Google Pixel 4a. Обидві моделі захищені від води, на відміну від попередніх моделей лінійки Fold, від яких вони майже не відрізняються дизайном.

У компанії стверджують, що ці моделі легші і міцніші за попередників - завдяки використанню нових матеріалів.

Автор фото, Samsung.com

Galaxy Z Fold 3 розкривається вздовж, як книга. Гнучка поверхня 7,55-дюймового дисплея складається всередину, але на екрані не мають з'являтися складки - лінія згину зовсім непомітна.

Екран з покриттям антивідблиску в розкладеному стані виростає майже до розмірів планшета; з боків розташовані дві колонки з об'ємним звуком.

Зовні у телефона інший екран, на 6,23 дюйма. Обидва дисплеї оновлюються з частотою 120 Гц.

На задньому боці смартфона - три камери з роздільною здатністю 12 мегапікселів, на фронтальному боці - одна, з роздільною здатністю 10 мп. Ще одна камера, для селфі, розташована під дисплеєм.

Телефон працюватиме зі спеціальною ручкою S-Pen, яка дозволить швидко записувати на екрані інформацію від руки, малювати й управляти телефоном дистанційно.

Автор фото, Samsung.com

Galaxy Z Flip 3 виглядає меншим, ніж звичайний смартфон, і розкривається горизонтально, як пудрениця. Зовні у нього маленький зовнішній дисплей для повідомлень, який може слугувати також як видошукач. У компанії називають телефон найбільш стильним продуктом в її історії.

Основний дисплей теж гнучкий, з діагоналлю 6,5 дюйма і з частотою оновлення 120 Гц. Поруч з ним розташована селфі-камера. За допомогою маленького екрану на передній панелі можна, не відкриваючи смартфон, зняти відео або управляти плеєром.

У порівнянні з попередньою моделлю Flip 2, що вийшла в 2020 році, теж з гнучким екраном, Flip 3 на 300 доларів дешевша і коштує 999 доларів. Найдешевша модель Fold 3 обійдеться в 1799 доларів.

Автор фото, Samsung.com Підпис до фото, Розумний годинник Galaxy Watch 4 може виміряти частку жиру в організмі носія

Компанія також представила новий розумний годинник Galaxy Watch 4 і бездротові навушники. Водонепроникний годинник вийде в трьох розмірах і буде витримувати занурення на 50 метрів. У компанії стверджують, що він працює і без смартфона Samsung.

Годинник рекомендує власнику час для прогулянок і сну, а коли людина спить, заміряє рівень кисню в його крові. Технологія BIA дозволяє виміряти частку жиру і м'язів в тілі носія за допомогою слабкого електричного імпульсу.

Навушники - зелені, рожеві, чорні або білі - коштуватимуть близько 200 доларів.

Galaxy Z Fold3 і Z Flip3 надійдуть у магазини США і Європи 27 серпня. За словами аналітика компанії Cape Investment & Securities Пак Сунь-Суна, складані телефони можуть мати велике майбутнє.

"Точно є запит на великі екрани, тому що люди споживають більше медіаконтенту, а складана форма - це єдиний спосіб зробити так, щоб великий екран було легко носити з собою... Проблема в ціні", - сказав аналітик в бесіді з агентством Reuters.

Складані телефони цього року становитимуть лише 0,6% від загальної кількості вироблених смартфонів, але ринок швидко зростає: в минулому році їх було випущено удвічі менше, відзначається в дослідженні компанії Counterpoint Research.