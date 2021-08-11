Російські найманці у Лівії і шпигунський скандал у Берліні. Теленовини ВВС

У випуску 11 серпня:

  • Як російські найманці з ПВК Вагнера після України воювали і вбивали в Лівії - спеціальне розслідування ВВС.
  • Шпигунські пристрасті. У Берліні заарештували британця, якого підозрюють у співпраці з Кремлем.
  • Понад тисяча загиблих цивільних в Афганістані за місяць. США не шкодують, що виводять війська.
  • Китай готується до зимових Олімпійських ігор попри спалах коронавірусу штаму Дельта.
  • Барбі, що подібна на розробницю вакцини від коронавірусу.

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