Російські найманці у Лівії і шпигунський скандал у Берліні. Теленовини ВВС

1 година тому

У випуску 11 серпня:

Як російські найманці з ПВК Вагнера після України воювали і вбивали в Лівії - спеціальне розслідування ВВС.

Шпигунські пристрасті. У Берліні заарештували британця, якого підозрюють у співпраці з Кремлем.

Понад тисяча загиблих цивільних в Афганістані за місяць. США не шкодують, що виводять війська.

Китай готується до зимових Олімпійських ігор попри спалах коронавірусу штаму Дельта.

Барбі, що подібна на розробницю вакцини від коронавірусу.

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