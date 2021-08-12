Таліби наступають. Кабул може впасти за місяць

17 хвилин(и) тому

Рух "Талібан" за тиждень захопив столиці дев'яти з 34 провінцій Афганістану, три з них - за останні два дні.

Ще два ключових міста ймовірно ось-ось будуть взяті.

Бої йдуть все ближче до Кабула, а джерела в уряді США кажуть, що до падіння столиці країни залишилося від одного до трьох місяців.

Напередодні Червоний Хрест повідомив, що інтенсивні бої йдуть за друге за величиною місто країни Кандагар.

Самі таліби заявили про захоплення в'язниці в Кандагарі і звільнення ув'язнених. Співробітники виправної установи здалися бойовикам.

У середу джерела ВВС підтвердили звільнення командувача урядовою армією генерала Валі Мохаммада Ахмадзая. Він зайняв цей пост зовсім недавно, у червні.

У середу пішов у відставку і міністр фінансів Афганістану Халід Пайенда. Як повідомляє агентство Блумберг, він залишив країну.

Причиною відставки в міністерстві назвали захоплення "Талібаном" важливих митних пунктів на кордонах країни і втрати бюджету.

Президент країни Ашраф Гані в середу вилетів в Мазарі-Шаріф, який екстремісти називали однією зі своїх наступних цілей.

Захищайте свою країну

"Талібан" активізував наступ після того, як Афганістан почали залишати американські війська.

За словами експертів, це майже паралізувало роботу ВПС країни - до 80% їх персоналу, включаючи технічний, становили іноземні військові.

Автор фото, Getty Images

У вівторок ввечері президент Джо Байден заявив, що не шкодує про виведення військ.

"Ми витратили понад трильйон доларів за 20 років, ми навчили і забезпечили сучасним зброєю і спорядженням 300 тисяч співробітників афганських сил безпеки. Ми втратили тисячі людей, - сказав Байден. - Вони повинні боротися. Їх більше, ніж талібів".

Ситуацію загострюють біженці. Зі захопленого талібами наприкінці минулого тижня Кундуза тікають тисячі людей, розповідаючи про тіла на вулицях міста. Таліби встановлюють закони шаріату на своїх територіях і вбивають тих, хто співпрацював з урядом.

Проте життя у місті Кундуза триває. "Люди відкривають магазини, але в їх очах видно страх", - говорить ще один біженець.

Біля посольств у Кабулі тисячі людей, які намагаються отримати документи і виїхати з країни.

Військові експерти попереджають, що у разі поразки урядових сил Афганістан може стати новою базою міжнародного тероризму, яку будуть використовувати для ударів, в тому числі й по Європі.