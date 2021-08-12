Alyona Alyona викликали на допит через дрифт на Софії

1 година тому

Автор фото, КМДА Telegram Підпис до фото, Так виглядає Софійська площі після дрифтингу Red Bull. Фото КМДА

Поліція викликала реперку Alyona Alyona на допит 16 серпня у справі про дрифт на Софійській площі, в якому вона брала участь.

Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

Вона опублікувала повістку про виклик на допит у сторіз.

Її викликають в Шевченківське райуправління поліції Києва 16 серпня на 10:00 як свідка.

Автор фото, Red Bull UA Instagram Підпис до фото, Реперка Alyona Alyona була в одному з авто

Поліція відкрила кримінальне провадження через несанкціоновану рекламну зйомку з дрифтуванням авто на Софійській площі у Києві, а прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті.

На площі залишилися величезні сліди від шин, які другий день відмивають.

Дрифтинг відбувався посеред дня в історичній пішохідній зоні.

"Жодних погоджень на зйомки на Софійській площі дрифту автомобілів керівництво Національного заповідника "Софія Київська" не надавало", - заявили в Національному заповіднику "Софія Київська".

Автор фото, instagram.com/stories/alyona.alyona.official

Організаторів дрифтингу розкритикували у Міністерстві культури та КМДА.

Напередодні мила Софійську площу Alyona Alyona. Процес вона знімала у сторіз.

Автор фото, instagram.com/stories/alyona.alyona.official

"Дірект вчора тріщав від хейту, а сьогодні тріщить від того, що люди вибачаються. Це кайфова риса українців - вміти визнавати і вміти вибачатися за свої помилки", - заявила реперка після кількох годин миття площі.

Компанія Red Bull Україна, яка замовила зйомку, попросила вибачення за дрифт спортивних машин біля Софійського собору. Там запевнили, що мали всі дозволи на зйомку.