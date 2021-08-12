На Камчатці вертоліт з туристами впав у озеро. Вісім людей зникли, їх шукають

11 хвилин(и) тому

Автор фото, MCHS

У Кроноцьком заповіднику на Камчатці розбився вертоліт Мі-8, на борту якого було 16 людей.

Це 13 пасажирів, в тому числі дитина, і три члени екіпажу.

Вертоліт впав у Курильське озеро і затонув на глибині близько 100 метрів, повідомили рятувальники.

Вижили восьмеро людей. П'ятьох відправили у лікарню, інші залишилися в прилеглому селищі.

На місці працюють рятувальники й водолази. Вони шукають решту людей.

У водолазів є з собою спорядження для роботи тільки на глибині до 20 метрів. А вертоліт затонув на глибині 100 метрів.

Мі-8 належить компанії "Витязь-Аеро". Її засновником і співвласником є заарештований за звинуваченням у вбивстві камчатський депутат Ігор Редькін.

Вертоліт був справним. Він пройшов капітальний ремонт у 2020 році, повідомив комерційний директор компанії Дмитро Черних.

Інтерфакс з посиланням на джерела повідомляє, що вертольоту було майже 40 років.

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