Весільний торт Чарльза і Діани продали за $2,5 тисячі. Йому 40 років

16 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Торт знову потрапив на аукціон з нагоди 40-річчя весілля принца Чарльза та леді Діани Спенсер

Шматочок весільного торта принца Чарльза та леді Діани Спенсер продали за 1850 фунтів стерлінгів (2500 доларів) на аукціоні.

Спочатку він належав Мойрі Сміт, співробітниці домогосподарства Королеви-матері у Кларенс-Хаусі. Жінка зберегла десерт за допомогою харчової плівки.

Шматок вирізаний з одного з 23 офіційних весільних тортів. Він вкритий глазур'ю із зображенням королівського герба у золотистому, червоному, синьому та сріблястому кольорах.

Торт вперше виставили на аукціон 2008 року, а тепер під час онлайн-торгів його придбав Джеррі Лейтон із Лідса.

Аукціоністи припускали, що лот піде за 500 фунтів стерлінгів, але були здивовані ажіотажем навколо нього.

Пан Лейтон, який фрахтує човни класу люкс, заявив, що заповів після смерті передати торт разом зі своїм маєтком на благодійність.

"У мене також був задум розіграти його в лотерею, гроші від якої підуть до благодійної організації Centrepoint, яка була під патронажем принцеси Діани", - зазначив він.

"Це якщо мені вдасться втриматися, щоб не з'їсти його", - пожартував чоловік.

Пан Лейтон планує поїхати за тортом з Йоркшира до Глостерширу наступного тижня. Каже, що хоче переконатися, чи торт у доброму стані.

Аукціон заявляє, що інтерес до королівських ласощів виявили учасники торгів з Великої Британії, США та кількох країн Близького Сходу.

"Схоже, цього разу він привернув набагато більшу увагу, ніж 13 років тому, коли ми продали його разом із листом подяки Чарльза і Діани", - пояснив Кріс Олбері, фахівець із королівських пам'ятних речей на акціоні Dominic Winter у Глостерширі.

"Торги в інтернеті стартували з 300 фунтів стерлінгів і швидко зросли до виграшної ціни у 1850 фунтів стерлінгів".

"Для багатьох торт виявився дуже привабливим фрагментом історії королівської родини".

Автор фото, Other Підпис до фото, Весілля Чарльза і Діани 1981 року дивилися понад 750 мільйонів глядачів у всьому світі

Пані Сміт зберігала цінний десерт у старій бляшаній коробці для тортів. На кришці - напис її рукою: "Обережно - весільний торт принца Чарльза та принцеси Діани" і дата 27 липня 1981 року.

Її родина продала торт колекціонеру в 2008 році, тепер його знову виставили на аукціон до 40-ї річниці весілля Чарльза і Діани.