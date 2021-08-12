Сицилія горить. Там рекордна спека, винен "Люцифер"
На італійському острові Сицилія зареєстрували, ймовірно, найвищу температуру в історії Європи - 48,8 градуса Цельсія. У країні через спеку вирують сильні пожежі.
Місцева влада повідомила, що ці дані має перевірити Всесвітня метеорологічна організація поблизу Сіракуз.
За даними ВМО, нинішній офіційний рекорд у Європі - 48 С, зареєстрували в грецьких Афінах у 1977 році.
Спеку в Італії викликав антициклон на прізвисько "Люцифер", що рухається з Африки.
Антициклони - це зони з високим атмосферним тиском.
Очікується, що "Люцифер" вирушить на північ через материкову Італію і підвищить температуру в містах, наприклад, у Римі.
Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило "червоні" попередження про надзвичайну спеку в кількох регіонах.
Населення попереджають про ризики для здоров'я.
Середземноморська спека призвела до поширення лісових пожеж на півдні Італії.
Найбільш постраждалі регіони - це Сицилія, Калабрія та Апулія.
Італійські пожежники в середу заявили, що боролися з понад 300 осередками загорань у Сицилії та Калабрії. Пожежі у країні продовжуються.
Італійські ЗМІ повідомили про три смерті через пожежі - дві в Калабрії та одну в Сицилії.
Також лісові пожежі продовжують палати по всій Греції. Іноземні пожежні команди, у тому числі з України, допомагають подолати стихію, яку прем'єр країни Киріакос Міцотакіс назвав "кошмарним літом".