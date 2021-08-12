Сицилія горить. Там рекордна спека, винен "Люцифер"

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Після Греції почала палати і Італія

На італійському острові Сицилія зареєстрували, ймовірно, найвищу температуру в історії Європи - 48,8 градуса Цельсія. У країні через спеку вирують сильні пожежі.

Місцева влада повідомила, що ці дані має перевірити Всесвітня метеорологічна організація поблизу Сіракуз.

За даними ВМО, нинішній офіційний рекорд у Європі - 48 С, зареєстрували в грецьких Афінах у 1977 році.

Спеку в Італії викликав антициклон на прізвисько "Люцифер", що рухається з Африки.

Антициклони - це зони з високим атмосферним тиском.

Очікується, що "Люцифер" вирушить на північ через материкову Італію і підвищить температуру в містах, наприклад, у Римі.

Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило "червоні" попередження про надзвичайну спеку в кількох регіонах.

Населення попереджають про ризики для здоров'я.

Середземноморська спека призвела до поширення лісових пожеж на півдні Італії.

Найбільш постраждалі регіони - це Сицилія, Калабрія та Апулія.

Італійські пожежники в середу заявили, що боролися з понад 300 осередками загорань у Сицилії та Калабрії. Пожежі у країні продовжуються.

Італійські ЗМІ повідомили про три смерті через пожежі - дві в Калабрії та одну в Сицилії.

Також лісові пожежі продовжують палати по всій Греції. Іноземні пожежні команди, у тому числі з України, допомагають подолати стихію, яку прем'єр країни Киріакос Міцотакіс назвав "кошмарним літом".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Курорти у вогні, десятки людей загинули, сотні у лікарнях - в околицях Афін лютує вогонь.