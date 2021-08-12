У Японії мер покусав золоту олімпійську медаль спортсменки. Їй видадуть нову

12 серпня 2021

Автор фото, Reuters

Олімпійській чемпіонці в Японії видадуть нову золоту медаль після того, як мер її рідного міста покусав її нагороду.

Такаші Кавамура, мер міста Нагоя, розгнівив громадськість через те, що під час зустрічі зі спортсменкою Міу Гото вкусив її золоту медаль.

Чиновник на очах у спортсменки зняв маску і засунув край медаль до рота, стиснувши її зубами.

Чиновник, ймовірно, намагався повторити традицію олімпійських чемпіонів, коли під час вручення нагороди вони ніби надкушують медалі.

Міо Гото, яка живе у місті Нагоя, виборола золото зі софтболу.

Японська команда на Олімпіаді перемогла збірну США. Мер Нагоя якраз вітав пані Гото з перемогою, коли вирішив покусати її медаль.

Після цього інциденту представники Міжнародного олімпійського комітету заявили, що медаль дівчини замінять.

72-річний мер вибачився і сказав, що заплатить за заміну.

Чиновника звинуватили в ігноруванні карантинних обмежень і неповазі до спортсменки.

Користувачі соцмереж обурено писали, що це було негігієнічно і мер вчинив дуже невиховано щодо чемпіонки.

Хештег "Медаль з мікробами" став трендом у японських соцмережах.

Навіть компанія Toyota, власники команди, за яку грає пані Гото, засудила цей вчинок, назвавши його "недоречним" і "надзвичайно жалюгідним".

На дії мера у його місті подали 7 тисяч скарг.

"Я вчинив вкрай неприйнятно", - заявив чиновник.

У заяві організаторів Олімпіади йдеться, що вони домовилися з пані Гото про заміну медалі.

За це заплатить Міжнародний олімпійський комітет.

А у Twitter Олімпіади з'явилося повідомлення: "Ми хочемо офіційно заявити - медалі Токіо 2020 неїстівні".

Олімпійські ігри у Токіо тривали з 23 липня по 8 серпня.

Ця Олімпіада мала відбутися рік тому, у 2020. Але через пандемію її проведення перенесли. А от назву змінювати не стали.

На церемонії закриття Ігор не було глядачів, - лише представники міжнародного та національних олімпійських комітетів, журналісти та спонсори.

Наступна Олімпіада має пройти у 2024 році в Парижі.

Українські спортсмени здобули на цих Іграх 19 медалей - одна золота, 6 срібних та 12 бронзових.

За загальною кількістю медалей Україна посіла 16 місце, що краще за результат Олімпіади у Ріо-де-Жанейро, де українці здобули 11 медалей. Хоча там українці здобули 2 золоті медалі.