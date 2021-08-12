Штам Дельта забирає життя на Вінничині. Кажуть, що завезли з Росії

50 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

З 25 інфікованих штамом Дельта Covid-19 у Вінницькій області вже троє людей померли. Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов у Facebook.

Серед померлих - чоловік і жінка з Гайсинського району, яким було по 83 роки, та 73-річний чоловік з Вінницького району. Водночас він заперечив інформацію про смерть 13-річного підлітка, інфікованого штатом Дельта.

"Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом "Дельта", є 13-річний хворий. Він живий! На жаль, Дельта не щадить дітей і людей працездатного віку - всі у зоні ризику зараження",

На думку Борзова, Дельту могли завезти з Росії.

"Найімовірніше, Дельту на Вінниччину "привезли" з Росії. Чоловік був госпіталізований три тижні тому з важкими симптомами коронавірусної хвороби", - пише чиновник.

При цьому він посилається на припущення Степана Томіна - завідувача відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб.

"Скоріше за все, він (штам Дельта. - Ред.) був завезений, бо перший хворий прибув з Росії три тижні тому. Цей пацієнт перебував на території Росії останніми місяцями", - повідомив пан Томін на брифінгу.

Сергій Борзов закликав мешканців області якомога швидше вакцинуватися.

Перших хворих на штам Дельта в Україні зафіксували у червні.

28 липня у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили цей новий небезпечний штaм. На той момент по всій країні зафіксували 20 хворих на Дельту.

Станом на 5 серпня в Україні було вже 143 заражених Дельтою.