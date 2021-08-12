"Я не хочу заперечувати, що йде війна з Росією". Магучіх прокоментувала обійми з росіянкою

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Легкоатлетка Ярослава Магучіх після повернення в Україну прокоментувала обійми з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, які викликали осуд частини українських користувачів соцмереж.

"Насамперед після змагань ми всі привітали одна одну. В цьому не було моєї якоїсь політичної позиції. Я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією, ми просто привіталися за олімпійськими традиціями. Я дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми могли виступати на міжнародній арені", - зазначила вона під час брифінгу українських олімпійців в аеропорту "Бориспіль".

Магучіх також попросили прокоментувати критику на її адресу.

"У нас є свобода думки. Тому я дякую всім людям, котрі мене підтримували та розуміють мене. Хочу подякувати і тим людям, які критикують мене. Це такий для мене досвід. Це зробить мене сильнішою", - відповіла вона.

Ярослава Магучіх зазначила, що сподівається здобути "золото" на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, коли вона буде більш досвідченою спортсменкою. Вона повідомила, що отримувала пропозиції про зміну громадянства, але планує й надалі виступати за Україну.

"Моя робота - показувати гарні результати на доріжці, щоб наш прапор підіймався, і щоб Україну впізнавали на інших аренах".

"Я хочу прославляти спорт в нашій країні. В мене є мрія, я хочу тренувати дітей, щоб вони теж підіймалися на олімпійський п'єдестал", - розповіла спортсменка.

7 серпня 19-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо у стрибках у висоту. Вона вважалася однією з найбільших надій української команди на Олімпіаді і виправдала цю надію.

Втім, найбільшу увагу викликали її фотографії з володаркою "золота" у стрибках у висоту, росіянкою Марією Ласіцкене.

На одній фотографії спортсменки стоять притулившись одна до одної, посміхаються і тримають великі прапори: Ласіцкене - Олімпійського комітету Росії, Магучіх - України. На іншій вони обіймаються.

Автор фото, Reuters

28-річна Марія Ласіцкене з 10 років займається легкою атлетикою. Водночас вона представляє армійський спортклуб ЦСКА. У січні 2020 року за спортивні досягнення міністр оборони Росії Сергій Шойгу надав їй звання капітана Збройних сил. Також спортсменка має медаль міністерства оборони Росії "За військову доблесть".

Ярослава Магучіх також має військове звання - молодший сержант Збройних сил України.

Фотографії Магучіх з Ласіцкене викликали осуд та образи на адресу української спортсменки у соцмережах.

У міністерстві оборони України пообіцяли провести зі спортсменкою розмову.

Водночас деякі українські політики та спортсмени заступилися за Ярославу Магучіх.

Критика та образи у соцмережах

Частина користувачів соцмереж на фотографії Ярослави Магучіх з Ласіцкене відреагувала негативно. Ці коментарі, зокрема, можна побачити на сторінці спортсменки у Facebook.

"Боже мій, як соромно за вас! Ви роками тренуєтесь, досягаєте фантастичних результатів. Невже ви - це тільки високофункціональне тіло? Де совість? Невже ви не знаєте, хто напав на Україну? Хто вбиває, калічить, спричиняє появу майже двох мільйонів біженців? Сором", - пише Марія Олійнікова.

Автор фото, Facebook

"Як можна принести медаль Україні та зганьбитися. Йшов восьмий рік війни", - зазначив Віктор Міщишин.

Автор фото, Facebook

"Вам справді важливо якось зустрітися з людьми, які втратили близьких. Знайте, хто ви і вчиняйте гідно. Ви фотографуєтеся не під ганчіркою, а під прапором, за який помирали і помирають щодня наші співвітчизники. Поважайте свій прапор, поважайте і нас. А так — дякую що старалися", - радить Тарас Князєв.

Автор фото, Facebook

"Сержант ЗСУ обіймається з капітаном ЗС РФ. Ви в курсі, що вони вбили сьогодні нашого побратима? До його матері не хочеш з'їздити про дружбу розказати? Посиділа б ти в окопах під мінами, я б подивився тоді на твої обіймашки, вояка", - пише Олег Андрощук.

Автор фото, Facebook

"Ярославо, Вам зараз люди пишуть дуже злі і гарячі слова - повірте, їх можна зрозуміти. Я розумію також і те, що кожна людина може робити у житті помилки - тим більш це часто буває у такому юному віці. Просто слід усвідомити це (погодьтесь, ваше "дружнє" публічне фото з представницею країни-окупанта було недоречним) і рухатись далі", - зазначив Вадим Воскресенський.

Автор фото, Facebook

Дехто з коментаторів просто лаяв спортсменку або залишав образливі коментарі з нецензурними висловами.

Автор фото, Reuters

"Ганьбиш Україну, в Ростов", - писав Євген Білохвост.

Автор фото, Facebook

Втім, інші користувачі соцмереж продовжили вітати Ярославу Магучіх зі здобутою нагородою.

"Дуже цікаво, а що, на відміну від Ярослави, зробили для України ті, хто зараз бризкає в її сторону отруйною слиною? Ну, звісно, крім того, що періодично бризкали слиною направо й наліво?" - пише Марина Панченко.

Автор фото, Facebook

Автор фото, Facebook

Розмова в Міноборони

Новопризначена заступниця міністра оборони зі стратегічних комунікацій Ганна Маляр повідомила, що з Ярославою Магучіх проведуть розмову в Міністерстві оборони, оскільки спортсменка є молодшою лейтенанткою ЗСУ. Про результати розмови повідомлять громадськість.

"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність", - зазначила Ганна Маляр у Facebook.

"Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об"єктом інформаційних спецоперацій ворога", - пояснила Ганна Маляр.

Водночас вона закликала припинити цькування спортсменки.

Автор фото, Reuters

"Цькування диванних патріотів"

На її захист висловилися деякі спортсмени та політики.

"Спорт, мать вашу, поза політикою! Відчепіться від спортсменів з вашою *** політикою. Спортсмен займається своїм ремеслом. Фотографія на п'єдесталі з суперником або другом це його частина. Олімпіада - це про дружбу, об'єднання і повагу незалежно ні від чого. Олімпіада доводить всім однозначно, що спорт поза політикою", - написав у Facebook володар бронзової медалі з карате на Олімпіаді у Токіо Станіслав Горуна.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Володар бронзової медалі Олімпійських ігор, каратист Станіслав Горуна заступився за Ярославу Магучіх

"П'єдестал - це унікальне та виключне місце поваги, яке зводить разом лиш на момент кількох успішних атлетів, завдяки їхній роботі над собою і результативним виступам. Не більше не менше. Нема "зради" у фото Магучіх з Ласіцкене", - додав він.

Олімпієць пояснює, що в спортсменів на змаганнях іноді зароджуються дружні відносини.

"Люди потоваришували через конкуренцію і однаково важку роботу над собою, через повагу до праці один одного. Яке це має відношення до міжнародної політики? Грузіть спортсмена за його політичні прояви, але *** (відчепіться. - Ред.) від спортсменів за особисті відносини, які сформувались на підставі далеких від політики речей", - каже Горуна.

На думку спортсмена, саме автори негативних коментарів надають "видуманій "зраді" реальне життя".

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Мер Дніпра Борис Філатов у Facebook також розкритикував негативні коментарі у соцмережах на адресу Ярослави Магучіх.

Він назвав спортсменку "зовсім дитиною" і водночас надією українського та світового спорту, яка здобуває свої нагороди тяжкою та виснажливою працею.

"Ти виграєш олімпійську медаль. Тебе переповнюють неймовірні емоції. Ти робиш фотографію. Можливо, навіть не розуміючи на той момент своєї маленької, але непростимої помилки", - пише Філатов.

"Тебе починають цькувати. Тисячі диванних "патріотів", які зробили для своєї країни в тисячу разів менше, ніж ти. Розлючених, порожніх, безглуздих. Борються за свободу і незалежність, зазвичай, словами, а не справами. Люди, які помічають смітинку в чужому оці, але не бачать колоди у власному", - обурюється мер Дніпра.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Мер Дніпра Борис Філатов жорстко розкритикував цькування Ярослави Магучіх у соцмережах

Наостанок Філатов пообіцяв, що Дніпро не дозволить ображати Ярославу Магучіх.

"Ярославо, дівчинко наша, твоє рідне місто нікому не дасть тебе образити. Любимо тебе. Дніпро пишається тобою. І запам'ятай у свої 19 років одну просту істину. На дурнів не ображаються".