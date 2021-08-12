Афганістан: таліби захопили Герат і стверджують про взяття Кандагара

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бойовики "Талібану" захопили вже 11 з 34 столиць провінцій Афганістану

Бойовики руху "Талібан" оголосили про захоплення міста Кандагар. Воно є ключовим на півдні країни та другим за населенням після Кабулу.

Наразі незалежні джерела ще не підтвердили захоплення Кандагара, але в соцмережах є відеозаписи бойовиків "Талібану" на вулицях у центрі міста.

Раніше у середу таліби захопили стратегічно важливе місто Газні, яке розташоване на основній автомагістралі Кабул-Кандагар, яка пов'язує південь країни зі столицею.

У четвер стало відомо про захоплення талібами після жорстоких боїв міста Герат на заході країни.

Герат на заході Афганістану тижнями перебував в облозі, і в четвер депутат регіональної ради підтвердив ВВС, що таліби взяли місто під контроль і захопили офіс губернатора. На відео у соціальних мережах помітно, як таліби бігають та стріляють на центральній вулиці.

Кандагар та Герат - друге та третє міста країни за кількістю населення після столиці - Кабула.

Наразі встановлено, що 11 з 34 столиць провінцій країни перебувають під контролем "Талібану".

Захоплення нових провінцій відбувається на тлі виводу військ США з Афганістану.

За даними ООН, за останній місяць в Афганістані загинула понад тисяча мирних жителів.

Цього тижня тисячі людей з північних провінцій стали вимушеними переселенцями. Вони тікають до столиці країни Кабула.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Тисячі афганців тікають з захоплених талібами провінцій до Кабула

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато біженців лишилися даху над головою і не мають грошей для купівлі їжі

Тимчасові табори створили на околицях столиці. Ті, кому не дісталося місця в таборах, сплять просто на вулицях або у занедбаних будинках.

"У нас немає грошей, щоб купити хліб або ліки для моєї дитини", - каже 35-річний вуличний торговець, який втік з міста Кундуз після того, як таліби підпалили його будинок.

Як стало відомо BBС, у середу президент Афганістану замінив головнокомандувача армією. Начальником штабу армії призначено командувача Корпусу спеціальних операцій генерала Хебатуллу Алізая. Він замінив на цій посаді генерала Валі Мохаммада Ахмадзая, який очолював штаб лише місяць.

Ахмадзая відсторонили після успішного наступу талібів на столиці провінцій.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Захоплене талібами місто Газні - стратегічно важливий пункт на шляху з Кандагару до Кабулу

У середу президент Афганістану Мохаммад Ашраф Гані вилетів в північне місто Мазарі-Шаріф, яке традиційно є бастіоном супротивників талібів, щоб спробувати згуртувати там проурядові сили.

Мазарі-Шаріф розташоване неподалік від кордонів з Узбекистаном і Таджикистаном, і його втрата ознаменувала б повний крах державного контролю над північним Афганістаном.

Президент Гані провів у Мазарі-Шаріфі кризові переговори з польовим командиром, лідером узбецької громади Абдул Рашидом Дустумом і лідером таджицької громади Аттою Мохаммадом Нуром.

Гані намагався зменшити вплив польових командирів, щоб посилити Афганську національну армію, але тепер змушений звертатися до них за допомогою в протистоянні "Талібану". Раніше на цьому тижні президент також погодився озброїти проурядових ополченців.