Спека насувається на Україну, "Талібан" бере під контроль великі міста Афганістану. Теленовини ВВС

У випуску:

  • На Україну насувається спека, від якої вже потерпає Європа. Як вберегтися?
  • В Італії зафіксували рекордні 48,8°C - там панує антициклон "Люцифер".
  • Бойовики "Талібану" захопили столиці 11 провінцій Афганістану менш, як за тиждень. Тисячі людей втікають до столиці країни Кабула.
  • Креветкова ферма в Україні. Як друзі з АТО почали вирощувати креветок і продають їх за кордон.

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