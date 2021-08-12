Спека насувається на Україну, "Талібан" бере під контроль великі міста Афганістану. Теленовини ВВС
У випуску:
- На Україну насувається спека, від якої вже потерпає Європа. Як вберегтися?
- В Італії зафіксували рекордні 48,8°C - там панує антициклон "Люцифер".
- Бойовики "Талібану" захопили столиці 11 провінцій Афганістану менш, як за тиждень. Тисячі людей втікають до столиці країни Кабула.
- Креветкова ферма в Україні. Як друзі з АТО почали вирощувати креветок і продають їх за кордон.
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