У Росії вибухнув автобус: загинула жінка, ще 18 людей постраждали

44 хвилин(и) тому

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У центрі російського Воронежа стався вибух у пасажирському автобусі. Одна людина загинула і 18 поранені.

Спочатку лунала версія про вибух газових балонів, але представники перевізника і влади заявили, що автобус працював на дизельному паливі. Водії проситимуть пасажирів звертати увагу на сторонні предмети, заявила місцева влада.

Хто постраждав

Одна з постраждалих під час вибуху померла в реанімації. "Жінка з відривом нижньої третини гомілки померла в реанімації", - повідомили в департаменті охорони здоров'я Воронезької області Росії.

Вибух стався ввечері, спершу повідомляли про близько 10 постраждалих, але вночі кількість поранених зросла до 18. Стан трьох людей важкий - вони перебувають в реанімації, одну людину прооперували.

За попередньою інформацією, в автобусі перебували 35 пасажирів.

Газ чи дизель

Інцидент стався у самому центрі Воронежа на зупинці біля одного з торгових центрів. Внаслідок вибуху автобус ПАЗ повністю згорів.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що в автобусі здетонували газові балони.

Але представник перевізника заявив, що усі їхні автобуси дизельні.

Представник міської влади підтвердив, що на автобусі газового обладнання не було. "Автобус за паспортом дизельний", - йдеться в повідомленні пресслужби мерії Воронежа.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за фактом "неналежного надання послуг з перевезення пасажирів, що спричинило заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю громадян з необережності".

Звертати увагу на сторонні предмети

Міська влада Воронежа заявила, що відпрацьовуються різні версії події.

"Поки ніщо не вказує на те, що це міг бути теракт", - заявив віцегубернатор Воронезької області Сергій Соколов у коментарі агенції "Інтерфакс".

Також перевірять автопарки усіх пасажирських перевізників Воронежа.

А водії громадського транспорту в Воронежі також проситимуть пасажирів звертати увагу на будь-які сторонні предмети.

"Під'їхав автобус, а потім він вибухнув"

Відеозапис вибуху автобусу з'явився у соцмережах. Запис вівся на відеореєстратор машини, що стояла за автобусом. На відео видно яскравий спалах, після чого в автобусі вилітає скло з вікон і деформується дах.

Далі з автобуса виходять люди, а перехожі поспішають їм на допомогу.

"Під'їхав цей автобус, а потім він вибухнув. Люди в паніці почали розбігатися у різні боки, це перші хвилини після трагедії. Потім, коли зрозумів, що стався нещасний випадок, поки всі розбігалися, залишив дружину з дітьми на зупинці, рвонув в автобус, заліз у нього збоку", - розповів журналістам очевидець події Ігор Пахачов.

За його словами, він побачив дівчинку 11 років, яку затисло між сидіннями.

"Хлопець допомагав мені розтягнути ці сидіння, ми їх просто вирвали, дістали дівчинку. Певно у неї ребра були зламані, вона не могла стати", - розповів він.

Він також розповів про сильний звук вибуху та їдкий запах горілого.