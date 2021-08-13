У міноборони поговорили з Магучіх про обійми з росіянкою. Як це було

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ярослава Магучіх після перемоги на Олімпіаді обійнялася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене

У міністерстві оборони України зустрілися з бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо, українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх та обговорили ситуацію щодо фото з російською спортсменкою.

Бронзова призерка Олімпіади Ярослава Магучіх, яка є молодшим сержантом Збройних сил України, після перемоги на Олімпіаді обійнялася з золотою медалісткою, росіянкою Марією Ласіцкене, яка має звання капітана Збройних сил РФ.

Про розмову з Магучіх розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр.

"Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК - це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді", - написала Маляр у Facebook.

Вона пояснила, що принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає спеціальна доктрина, а "організація та контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників та визначених посадових осіб органів військового управління".

"Тож, наразі, згідно чинного законодавства, проводиться робота з безпосереднім керівником", - додала Анна Маляр .

Вона також запевнила, що у подальшому спортсмени-військовослужбовці будуть належним чином ознайомлені з доктриною публічного спілкування.

Що каже спортсменка

Напередодні Ярослава Магучіх вперше прокоментувала фото з росіянкою.

"Я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією, ми просто привіталися за олімпійськими традиціями", - сказала вона на брифінгу українських олімпійців в аеропорту "Бориспіль" після повернення в Україну.

"Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватись, жити мирним життям!" - написала Магучіх у Facebook.

Бронза та скандальні обійми

7 серпня 19-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо у стрибках у висоту. Вона вважалася однією з найбільших надій української команди на Олімпіаді і виправдала цю надію.

Втім, найбільшу увагу викликали її фотографії з володаркою "золота" у стрибках у висоту, росіянкою Марією Ласіцкене.

На одній фотографії спортсменки стоять притулившись одна до одної, посміхаються і тримають великі прапори: Ласіцкене - Олімпійського комітету Росії, Магучіх - України.

Автор фото, Reuters

28-річна Марія Ласіцкене з 10 років займається легкою атлетикою. Водночас вона представляє армійський спортклуб ЦСКА. У січні 2020 року за спортивні досягнення міністр оборони Росії Сергій Шойгу надав їй звання капітана Збройних сил. Також спортсменка має медаль міністерства оборони Росії "За військову доблесть".

Ярослава Магучіх також має військове звання - молодший сержант Збройних сил України.

Фотографії Магучіх з Ласіцкене викликали осуд та образи на адресу української спортсменки у соцмережах.

Водночас деякі українські політики та спортсмени заступилися за Ярославу Магучіх.