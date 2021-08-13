Як збірну України проводжали на Паралімпійські ігри. Фото

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Перед паралімпійцями виступає президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич

Національну паралімпійську збірну команду України урочисто провели до Токіо.

У церемонії, яка відбулася 12 серпня у Києві, взяли участь спортсмени, тренери, спортивна громадськість, а також президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Автор фото, Офіс президента

XVІ літні Паралімпійські ігри розпочинаються на 30-й День незалежності України - 24 серпня.

Ці ігри будуть сьомими для національної паралімпійської збірної України.

Автор фото, Офіс президента

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу будуть змагатися за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Підтримати паралімпійців прийшов і єдиний український золотий медаліст Олімпіади у Токіо Жан Беленюк

Українську паралімпійську збірну представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться у 15 видах спорту, повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Автор фото, Офіс президента

Зокрема, це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, паверліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова та з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Автор фото, Офіс президента

До програми Паралімпійських ігор-2020 увійшли два нових види спорту - бадмінтон і тхеквондо. Україна дебютуватиме у них та у чоловічому голболі.

Автор фото, Офіс президента