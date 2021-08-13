Як збірну України проводжали на Паралімпійські ігри. Фото
Національну паралімпійську збірну команду України урочисто провели до Токіо.
У церемонії, яка відбулася 12 серпня у Києві, взяли участь спортсмени, тренери, спортивна громадськість, а також президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
XVІ літні Паралімпійські ігри розпочинаються на 30-й День незалежності України - 24 серпня.
Ці ігри будуть сьомими для національної паралімпійської збірної України.
Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу будуть змагатися за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.
Українську паралімпійську збірну представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться у 15 видах спорту, повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.
Зокрема, це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, паверліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова та з лука, тхеквондо, фехтування на візках.
До програми Паралімпійських ігор-2020 увійшли два нових види спорту - бадмінтон і тхеквондо. Україна дебютуватиме у них та у чоловічому голболі.