Брітні Спірс звільнили від опіки батька. "Це велика перемога"

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джеймі Спірс був опікуном своєї дочки Брітні з 2008 року

Батько Брітні Спірс відмовився від опікунства над донькою після 13 років у цій ролі.

Кар'єра й особисте життя співачки були під контролем законних опікунів з 2008 року, коли виникло занепокоєння з приводу її психічного здоров'я.

Тоді рішенням суду батько Брітні отримав контроль над її майном та особистим життям.

Але згодом співачка почала боротися за звільнення від опіки. Вона також звинуватила батька у "зловживанні опікунством".

Джеймі Спірс послідовно заперечував будь-які звинувачення у протиправних діях і висловлював занепокоєння добробутом своєї дочки.

Прихильники зірки організували рух за її звільнення - #FreeBritney. Вони вимагали повернути Спірс право самій розпоряджатися своїм життям.

Тривалий судовий процес знову привернув увагу громадськості після виходу документального фільму Framing Britney Spears, в якому співачка розповідає про ситуацію з опікунством.

Автор фото, Getty Images

39-річна Спірс також розповідала у суді, що під дією наркотичних речовин була змушена поводитися проти своєї волі, а опікуни не дозволяли їй народити дитину.

Опікунство Спірс складається з двох частин - одна стосується її майна й фінансових справ, інша - її особистого життя.

Її батько пішов з посади опікуна особистих справ у 2019 році через проблеми зі здоров'ям, але у липні цього року співачка подала клопотання про відсторонення його й від контролю над її майном.

Пізніше вона заявила, що відмовляється давати концерти, доки він залишатиметься у цій ролі.

Адвокат Джеймі Спірса заявив у четвер, що для відмови від ролі опікуна "реальних підстав не було". Але батько на це пішов.

У судовому документі також зазначено: "Попри те, що пан Спірс є постійним об'єктом необґрунтованих нападів, він вважає, що публічна битва з дочкою щодо продовження його опікунства не буде в її інтересах".

Адвокат зірки, Метью Розенгарт, зазначив у своїй заяві: "Це велика перемога Брітні Спірс і ще один крок до справедливості".

Пан Розенгарт додав, що розслідування дій опікунів, причетних до управління її маєтком, продовжиться.