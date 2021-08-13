Брітні Спірс звільнили від опіки батька. "Це велика перемога"
Батько Брітні Спірс відмовився від опікунства над донькою після 13 років у цій ролі.
Кар'єра й особисте життя співачки були під контролем законних опікунів з 2008 року, коли виникло занепокоєння з приводу її психічного здоров'я.
Тоді рішенням суду батько Брітні отримав контроль над її майном та особистим життям.
Але згодом співачка почала боротися за звільнення від опіки. Вона також звинуватила батька у "зловживанні опікунством".
Джеймі Спірс послідовно заперечував будь-які звинувачення у протиправних діях і висловлював занепокоєння добробутом своєї дочки.
Прихильники зірки організували рух за її звільнення - #FreeBritney. Вони вимагали повернути Спірс право самій розпоряджатися своїм життям.
Тривалий судовий процес знову привернув увагу громадськості після виходу документального фільму Framing Britney Spears, в якому співачка розповідає про ситуацію з опікунством.
39-річна Спірс також розповідала у суді, що під дією наркотичних речовин була змушена поводитися проти своєї волі, а опікуни не дозволяли їй народити дитину.
Опікунство Спірс складається з двох частин - одна стосується її майна й фінансових справ, інша - її особистого життя.
Її батько пішов з посади опікуна особистих справ у 2019 році через проблеми зі здоров'ям, але у липні цього року співачка подала клопотання про відсторонення його й від контролю над її майном.
Пізніше вона заявила, що відмовляється давати концерти, доки він залишатиметься у цій ролі.
Адвокат Джеймі Спірса заявив у четвер, що для відмови від ролі опікуна "реальних підстав не було". Але батько на це пішов.
У судовому документі також зазначено: "Попри те, що пан Спірс є постійним об'єктом необґрунтованих нападів, він вважає, що публічна битва з дочкою щодо продовження його опікунства не буде в її інтересах".
Адвокат зірки, Метью Розенгарт, зазначив у своїй заяві: "Це велика перемога Брітні Спірс і ще один крок до справедливості".
Пан Розенгарт додав, що розслідування дій опікунів, причетних до управління її маєтком, продовжиться.
Брітні Спірс почала боротьбу. Вона хоче звільнитись від багаторічної опіки батька
Американська співачка Брітні Спірс попросила суд не повертати батьку роль її опікуна.