Найкривавіша масова стрілянина у Британії за 10 років. Що відомо

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Підпис до фото, 22 -річного Джейка Девісона підозрюють в тому, що він вбив п'ятьох людей, а потім застрелився сам

В результаті стрілянини в Плімуті в англійському графстві Девон на південному заході країни загинуло п'ятеро людей, в тому числі маленька дівчинка. Сам нападник застрелився.

Місцеві жителі упізнали того, хто стріляв, як Джейка Девісона.

Інцидент стався близько 6 вечора в районі Кейхем. Поліція каже, що він не пов'язаний з тероризмом.

Це - найкривавіша масова стрілянина в Британії з 2010 року, зазначає поліція.

Крім самого нападника, загинули двоє чоловіків і троє жінок, одна з них померла в лікарні.

"Термінатор"

У відео в мережі Девісон говорив про те, що його "побило" і "перемогло життя".

У відео, яке відтоді YouTube видалив, 22-річний чоловік каже, що він страждав від соціальної ізоляції, що йому важко знайомитись з жінками, та згадує про "інцели".

Це - жінконенависницькі онлайн-групи чоловіків, які проти своєї волі мусять дотримуватись целібату і винуватять у своїх інтимних невдачах жінок. З цими групами була пов'язана низка насильницьких дій по всьому світу.

У 11-хвилинному відео, яке, як виглядає, було останнім, що він опублікував, Девісон каже: "Я знаю, що це фільм, але мені подобається іноді думати, що я Термінатор чи щось таке. Попри майже повний збій системи, він і далі намагається виконати свою місію".

Автор фото, PA Media

Одна з очевидиць стрілянини Шаррон, яка живе неподалік, назвала цю подію "жахливою і дуже сумною".

"Спочатку був крик, а потім постріли - три, можливо, чотири на початку", - розповіла вона.

"Це був момент, коли стрілок увірвався у двері будинку і почав стріляти без розбору. Він вибіг з будинку, стріляючи, він біг і продовжував стріляти".

З місця подій

Андреа Ормсбі, BBC South West

Автор фото, PA Media

Шок - це слово, яке я знову і знову чула від місцевих жителів.

Я спілкувалася з кількома людьми, хто тут живе, і всі вони сказали: "Це міг бути я".

Один батько розповів, що віз у машині маленьку дівчинку, коли на дорозі, по якій збирався їхати, побачив людей, що махали йому руками.

Вони казали: "Не їдь сюди, там стрілок, іди геть".

Зазвичай це тиха громада, а один парафіяльний священник сказав, що сьогодні все було особливо тихо - люди міркують над тим, що сталося.

Автор фото, PA Media

Попередня масова стрілянина у Британії сталася в 2010 році, коли таксист Деррік Берд вбив 12 людей в англійському графстві Камбрія.