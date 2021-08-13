Найкривавіша масова стрілянина у Британії за 10 років. Що відомо
В результаті стрілянини в Плімуті в англійському графстві Девон на південному заході країни загинуло п'ятеро людей, в тому числі маленька дівчинка. Сам нападник застрелився.
Місцеві жителі упізнали того, хто стріляв, як Джейка Девісона.
Інцидент стався близько 6 вечора в районі Кейхем. Поліція каже, що він не пов'язаний з тероризмом.
Це - найкривавіша масова стрілянина в Британії з 2010 року, зазначає поліція.
Крім самого нападника, загинули двоє чоловіків і троє жінок, одна з них померла в лікарні.
"Термінатор"
У відео в мережі Девісон говорив про те, що його "побило" і "перемогло життя".
У відео, яке відтоді YouTube видалив, 22-річний чоловік каже, що він страждав від соціальної ізоляції, що йому важко знайомитись з жінками, та згадує про "інцели".
Це - жінконенависницькі онлайн-групи чоловіків, які проти своєї волі мусять дотримуватись целібату і винуватять у своїх інтимних невдачах жінок. З цими групами була пов'язана низка насильницьких дій по всьому світу.
У 11-хвилинному відео, яке, як виглядає, було останнім, що він опублікував, Девісон каже: "Я знаю, що це фільм, але мені подобається іноді думати, що я Термінатор чи щось таке. Попри майже повний збій системи, він і далі намагається виконати свою місію".
Одна з очевидиць стрілянини Шаррон, яка живе неподалік, назвала цю подію "жахливою і дуже сумною".
"Спочатку був крик, а потім постріли - три, можливо, чотири на початку", - розповіла вона.
"Це був момент, коли стрілок увірвався у двері будинку і почав стріляти без розбору. Він вибіг з будинку, стріляючи, він біг і продовжував стріляти".
З місця подій
Андреа Ормсбі, BBC South West
Шок - це слово, яке я знову і знову чула від місцевих жителів.
Я спілкувалася з кількома людьми, хто тут живе, і всі вони сказали: "Це міг бути я".
Один батько розповів, що віз у машині маленьку дівчинку, коли на дорозі, по якій збирався їхати, побачив людей, що махали йому руками.
Вони казали: "Не їдь сюди, там стрілок, іди геть".
Зазвичай це тиха громада, а один парафіяльний священник сказав, що сьогодні все було особливо тихо - люди міркують над тим, що сталося.
Попередня масова стрілянина у Британії сталася в 2010 році, коли таксист Деррік Берд вбив 12 людей в англійському графстві Камбрія.