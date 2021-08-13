У Північній Кореї почали показувати Олімпіаду. Через два дні після закінчення

21 хвилин(и) тому

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Через два дні після церемонії закриття Олімпіади в Токіо Центральне телебачення КНДР вперше показало запис однієї з подій Ігор - матч жіночих футбольних команд Британії та Чилі.

Гра відбулася ще 21 липня, до офіційного відкриття.

Американський сайт North Korea News зазначив, що запис транслювали без коментарів і у поганій якості, так що важко сказати, як його отримали.

Ще один американський сайт, присвячений північнокорейським справам, North Korea Tech, нагадав, що минулого разу Союз мовників Азіатсько-Тихоокеанського регіону пропонував Пхеньяну отримати записи Ігор через співпрацю з південнокорейським телеканалом SBS.

КНДР не брала участі в Олімпіаді-2020 року, заявивши, що хоче вберегти своїх спортсменів від коронавірусу.

Влада Північної Кореї стверджує, що на території країни не було жодного випадку захворювання Covid-19, але фахівці вважають це неправдоподібним.

Таким чином, не справдилися надії Сеулу використати Ігри для відновлення діалогу з КНДР.

У 2018 році дві Кореї виставили на Зимовій Олімпіаді в південнокорейському Пхенчхані спільну збірну. КНДР включила туди 22 атлети. Делегацію очолювала сестра Кім Чен Ина Кім Е Чжон.

Під час тих Ігор відбулися важливі політичні зустрічі, що дали поштовх подальшим контактам Пхеньяна з Південною Кореєю і США.

КНДР пропустила Олімпіаду вперше з 1988 року, коли бойкотувала Літні ігри в Сеулі.